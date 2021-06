Associazione Culturale Bronson. A Marina di Ravenna il Beaches Brew torna nel 2022. Dal 20 al 30 luglio il Beaches Brew Presents: Route to 2022

È con enorme dispiacere – riporta la nota – che Associazione Culturale Bronson deve annunciare la cancellazione ufficiale del festival musicale Beaches Brew 2021 così come lo abbiamo conosciuto negli ultimi anni. Tuttavia, attendendo il suo ritorno nel 2022, quest’estate ci si ritroverà comunque sulla spiaggia dell’Hana-Bi con il progetto Beaches Brew Presents: Route to 2022. Dieci giorni di programmazione “slow” e dilatata, per riprendere la strada della buona musica live, anche internazionale. A breve il programma completo.

Negli ultimi dieci anni Beaches Brew – prosegue la nota – si è lentamente evoluto da incontro intimo sotto la tettoia dell’Hana-Bi a evento internazionale in riva al mare. Lungo questa evoluzione alcune cose non sono però mai cambiate, come le sensazioni che il pubblico condivide quando si riunisce, in un’atmosfera unica tra sole, spiaggia e sonorità provenienti da tutto il mondo. Condividere la spiaggia insieme agli artisti preferiti, continuare a scoprire sempre nuova musica ed esplorare nuove culture. Gli effetti dovuti alla pandemia negli ultimi due anni richiederanno ancora un po’ di tempo per svanire. Ma anche se quest’estate Bronson non proporrà il festival in modo tradizionale, sarà comunque felice di condividere una serie di eventi che verranno ospitati tra l’Hana-Bi e le città di Ravenna e Marina di Ravenna dal 20 al 30 luglio, che si è deciso di titolare Beaches Brew Presents: Route to 2022, un nuovo percorso di ricerca musicale, che ci accompagni verso la prossima estate. Ecco quindi dieci giorni di spettacoli, dj set e Q&A da gustare in questa edizione slow del festival, perfetta per rilassarsi in spiaggia mentre gli artisti suoneranno sotto la tettoia dell’Hana-Bi. Niente fretta, niente grandi palchi: semplicemente la situazione ideale per una vacanza al mare. Mentre l’Associazione Culturale Bronson sta lavorando per riportare Beaches Brew sulla spiaggia nella sua forma di Festival di quattro giorni dal 6 al 9 giugno 2022, si è entusiasti di ritrovarsi anche quest’estate, sperimentando questo nuovo approccio e scoprendo nuove possibilità e nuove rotte.