Cervia. Il premio Romagna sezione musica 2021 assegnato al pianista, cantante lirico, compositore Raffaello Bellavista 

Il Premio Romagna ideato dal festival della Romagna invita annualmente il Comune di Cervia, Romagna acque ed una commissione dedicata formata da scrittori, giornalisti, associazioni di categoria ad individuare i personaggi che si sono distinti nel lavoro, nello spettacolo e nella vita sociale, valorizzando la nostra terra nei settori della cultura, arte, economia.

Per l’edizione 2021 il premio Romagna sezione musica sarà assegnato proprio al musicista ravennate Raffaello Bellavista. Riconoscimento conferito per le sue attività creative e professionali di eccellenza che danno prestigio alla terra romagnola anche oltre i confini territoriali.

La premiazione si terrà all’interno della prima serata del festival della Romagna il 17 giugno alle ore 21:30 sul palco di piazza Garibaldi a Cervia nell’ambito del concerto inaugurale con i giovani artisti del Liceo Artistico A. Canova di Forlì.

L’artista sarà intervistato dal giornalista Pietro Caruso e terrà un breve intervento musicale sia in solo che con la cantante Serena Gentilini, giovane talento romagnolo. Tra i brani presentati ci sarà una versione lirica di Heroes di Bowie che l’artista dedicherà ai sanitari veri e propri eroi di questo momento così difficile.

Il premio fa seguito ad altri riconoscimenti importanti quali premio MEI, Confesercenti MEI come miglior solista del territorio ed al concerto documentario realizzato assieme a Serena Gentilini: Viaggio Musicale Verso I Luoghi Di Dante trasmesso il 15 di Aprile.

Evento che ha conosciuto successo in tutta Europa e che è stato patrocinato dal Comune Di Ravenna, Regione Emilia-Romagna, Segretariato dell’Emilia-Romagna Ministero per i beni e le attività culturali.