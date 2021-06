Fai Ravenna, visita guidata al Museo “Un aereo, una storia umanitaria” Romagna Air Finders

La Delegazione FAI di Ravenna propone per domenica 20 giugno alle ore 10:00 la visita guidata al Museo Romagna Air Finders “Un aereo, una storia umanitaria” a Maiano di Fusignano. Il Museo raccoglie commoventi e importanti testimonianze di piloti di aerei italiani e stranieri abbattuti durante la 2a Guerra Mondiale, recuperate dai volontari dell’associazione, i cosiddetti “Cacciatori di aerei”, durante le loro straordinarie attività di ritrovamento dei velivoli. È inoltre questa un’opportunità per esprimere il nostro sostegno a quanti lavorano e si impegnano per la sopravvivenza e la salvaguardia del nostro patrimonio culturale e storico.

La visita guidata avrà una durata di circa 1h 30′ e sarà esclusivamente su prenotazione, da effettuarsi inviando una email a ravenna@delegazionefai.fondoambiente.it entro venerdì 18/6. È previsto un contributo di partecipazione di 8€ da versare sul posto. Il ritrovo è fissato all’ingresso del Museo in via Maiano 63/A, Fusignano. La visita si svolgerà nel rispetto delle attuali normative anti-covid.