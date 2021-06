Mascagni Fuori Porta: un palco all’opera porta la lirica e il teatro alla Rocca di Bagnara

Il celebre Mascagni Festival di Livorno arriva a Bagnara, con un evento esclusivo, realizzato grazie alla collaborazione tra il festival livornese, organizzato dalla Fondazione Goldoni, il Museo Mascagni di Bagnara di Romagna e i Comuni di Bagnara e Livorno.

Il nome dell’iniziativa musicale di altissimo livello è “Mascagni fuori porta: un palco all’opera” e si terrà lunedì 28 giugno nel cortile della Rocca di Bagnara alle 21.15. Evento a pagamento.

Il programma prevede un monologo teatrale con concerto lirico:

Solisti della Mascagni Academy

Soprano Victoria Diakakis Khoroshunova

Tenore Fabio Serani

Voce narrante Maya Quattrini

Pianoforte Massimo Salotti.

Dall’organizzazione avvertono che i posti sono limitatissimi e dunque è consigliabile prenotare il proprio biglietto fin da subito. In caso di maltempo, l’evento si terrà in auditorium parrocchiale.

Per informazioni e prenotazioni 0545905515 (ore ufficio) e 351 7898031.