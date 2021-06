Massa Lombarda. Musica, film, mercatini e ombrelli fluttuanti accompagneranno l’estate massese

Musica, spettacoli, incontri, cinema e mercatini, ma anche un’inedita installazione artistica sono pronti a colorare e animare l’estate di Massa Lombarda. Anche quest’anno Amministrazione comunale, associazioni, comunità parrocchiali e InMassa Rete d’Imprese propongono infatti diverse iniziative in tutto il territorio per accompagnare i mesi estivi.

Gli eventi sono stati presentati mercoledì 16 giugno in conferenza stampa dal sindaco di Massa Lombarda Daniele Bassi, dall’assessore alla Cultura Elisa Fiori e dai rappresentanti delle Associazioni di volontariato di Massa Lombarda coinvolte negli eventi.

“Grazie a un costante e prezioso lavoro di squadra – commenta Daniele Bassi – abbiamo voluto proporre anche quest’anno un ricco cartellone di appuntamenti. Un programma caratterizzato da un’elevata qualità che coinvolge tutte le realtà del territorio, che ancora una volta hanno dimostrato la loro passione mettendosi a disposizione della comunità. Il programma di eventi che ci terranno compagnia nei prossimi mesi è uno straordinario atto di coraggio dell’Amministrazione comunale e delle associazioni coinvolte, frutto di un lavoro cominciato mesi fa e portato sempre avanti con passione, consapevolezza e rigore per garantire a tutti i cittadini la necessaria sicurezza”.

“L’estate 2021 porta con sé la voglia e l’entusiasmo di tornare a luoghi e gesti che abbiamo atteso per troppo tempo – spiega l’assessore alla Cultura Elisa Fiori – ed è con questo spirito che diamo il via ai nostri appuntamenti estivi. Vera protagonista tornerà ad essere la nostra piazza principale con musica e mercatini a cui farà da sfondo un’installazione di ombrelli arcobaleno che ci accompagnerà per tutta l’estate. Una nota di colore per guardare finalmente con fiducia al futuro tutti insieme. Un ringraziamento speciale va all’associazionismo massese che lavora costantemente e con passione al fianco dell’Amministrazione comunale e rende possibile tutto questo”.

Da giugno a settembre nelle principali vie del centro cittadino e in piazza Matteotti si potrà ammirare, novità di quest’anno, una nuova installazione artistica con ombrelli fluttuanti che coloreranno così tutto il centro. Bancarelle e shopping accompagneranno I venerdì della Festa Mercato, organizzati da InMassa, rete di imprese per Massa Lombarda. Dal 18 giugno, tutti i venerdì di giugno, luglio e agosto, viale Vittorio Veneto e piazza Matteotti si animeranno nuovamente con mercatini di hobbistica, dell’ingegno e vintage.

Anche il mese di luglio sarà ricco di eventi. Storia e curiosità locali saranno gli ingredienti degli incontri sul Terrazzo del Circolo massese (piazza Matteotti 3) nei venerdì di luglio, a cura del Circolo Massese. Protagonista delle serate a Massa Lombarda sarà anche la musica: giovedì 1 luglio alle 21 nell’area esterna del Centro Giovani Jyl (viale Zaganelli 1) va in scena il concerto dei Post Nebbia nell’ambito della rassegna Mutazioni, mentre venerdì 2 luglio è in programma, alle 21, la kermesse musicale Strade Blu in piazza Matteotti. Confermata nelle serate di luglio e agosto anche la rassegna cinematografica estiva Arena in Massa, che proporrà nel giardino del Museo della Frutticoltura nuove proiezioni dal 6 luglio al 22 agosto. Dal 30 luglio al primo agosto un altro ritorno: la Festa de Pargher nella zona industriale di Fruges.

A rinfrescare le giornate di agosto non mancherà anche quest’anno il Piccolo Festival della Narrazione, come da tradizione al Lavatoio di via Imola. In programma tre appuntamenti di musica e parole. Dopo il successo dello scorso anno, tornano i concerti all’alba: sabato 7 agosto il duo Marta Celli e Diego Veronese propone l’esibizione “Le traiettorie delle mongolfiere”.

La rassegna prosegue poi con due appuntamenti serali, alle 21. Mercoledì 11 agosto c’è “Dal silenzio nascono storie” con Alfonso Cuccurullo e Federico Squassabia, mentre mercoledì 18 agosto chiude la manifestazione “Raccontare il crimine”, una conversazione con Nevio Galeati e Carlo Raggi. E ancora, in piazza Matteotti mercoledì 25 agosto alle 21 torna il concerto “Avis in Piazza”, a cura di Avis Comunale Massa Lombarda, mentre a fine agosto sarà nuovamente il momento della celebrazione di una delle eccellenze del territorio: la pesca di Massa Lombarda. Nuovi appuntamenti sono infatti in arrivo in piazza Matteotti in occasione della decima edizione della Festa del Buco Incavato. Il festival della Bassa Romagna dedicato alla land art farà tappa anche a Massa Lombarda: l’8 e 9 settembre al Lavatoio saranno infatti proposti laboratori ed eventi collaterali nell’ambito di “Terrena – Tracciati di Land Art in Bassa Romagna”. Chiude gli appuntamenti estivi, dal 4 al 12 settembre, la Festa della Ripresa all’Oratorio di San Paolo, a cura della Comunità cattolica-parrocchiale San Giacomo e Conversione di San Paolo.

Il calendario di Massa Estate, che potrà subire variazioni e prevedere integrazioni, è il contenitore di eventi promossi dall’Amministrazione, dalle associazioni, dalla Rete d’Imprese e dalla comunità massese. Per ulteriori informazioni contattare l’Urp ai numeri 0545 985890-5852 o alla mail urp@comune.massalombarda.ra.it.