Bagnacavallo al Cinema: due film d’autore italiani e uno pluripremiato agli Oscar nel fine settimana dell’arena

È un fine settimana dapprima nel segno dei film d’autore italiani, poi con una pellicola internazionale premiata agli Oscar, quello che attende gli spettatori della rassegna Bagnacavallo al Cinema presso il cineparco delle Cappuccine. Il weekend comincia venerdì 18 giugno con Lacci di Daniele Luchetti, con Alba Rohrwacher e Luigi Lo Cascio nei panni di una giovane coppia nella Napoli degli anni Sessanta, per proseguire sabato 19 con l’ultimo lavoro di Pupi Avati con Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli, Lei mi parla ancora. Domenica 20 è la volta del film Nomadland di Chloé Zhao, vincitore di tre premi Oscar, in replica poi lunedì 21.

Le proiezioni della rassegna, gestita dal Cinecircolo FuoriQuadro per il Comune di Bagnacavallo, proseguiranno ogni sera con inizio alle 21.30. Quest’anno l’arena di Bagnacavallo si presenta notevolmente rinnovata, con 300 poltroncine con braccioli che sostituiscono le vecchie sedute.

Si consiglia la prenotazione, possibile unicamente al telefono o via WhatsApp. Proiezioni alle 21.30; apertura biglietteria alle 20.45. L’arena delle Cappuccine si trova in via Berti 6.