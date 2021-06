Lugo Music Festival al via venerdì 18 giugno: ecco gli appuntamenti

Parte venerdì 18 giugno il Lugo Music Festival che unirà come sempre musica, cinema, originalità della performance e gli immancabili luoghi suggestivi della Bassa Romagna in una rassegna, quest’anno più fitta, che si concluderà l’11 luglio toccando come sempre Lugo e frazioni.

La partenza è con MicroBand, un duo musicale che gioca con l’ironia e gli strumenti, venerdì 18 giugno alle ore 21 presso il giardino del Mutuo Soccorso di Villa San Martino per proseguire con un progetto di laboratorio e spettacolo a cura di Fossick Project dal titolo The Great Giant Leap: un insieme di musica, videoproiezioni, improvvisazione e voce che raramente trovano un accordo così felice e stupefacente sul palco. I laboratori sono attivi per le scuole medie nei pomeriggi del 20-21 e 22 giugno e si svolgeranno al parco del Loto, Skate Park di Lugo e presso la Scuola San Giuseppe. Lo spettacolo finale con protagonisti anche i ragazzi partecipanti si terrà mercoledì 23 giugno alle ore 21 nel chiostro della Chiesa della Collegiata.

Il Cineclub Italo Zingarelli che è parte dell’associazione Lugo Music Festival si occuperà di giovedì 24 giugno dove, alla presenza del sindaco Davide Ranalli, verrà inaugurata la targa dedicata a Italo Zingarelli apposta nella sua casa natale in Corso Garibaldi. Proprio in Corso Garibaldi Garibaldi, 50 anni fa, veniva proiettata al cinema Astra in anteprima mondiale la visione di Continuavano a chiamarlo Trinità dove Bud Spencer e Terence Hill suggellarono il loro legame con Italo, lughese fautore della nascita del mitico duo cinematografico, che tanta parte ebbe nella creazione del mito del western all’italiana. Per l’occasione saranno presenti anche i figli Sandra, Fabio e Sergio Zingarelli, oltre a Guido De Angelis degli Oliver Onions (creatori delle musiche del film). Per questo anniversario. Inoltre, al Cineclub per questo anniversario, Renato Casaro (celebre illustratore di molte delle locandine dei film ma anche di Balla coi lupi, Rambo e molte altre) ha donato un dipinto originale della coppia con Italo.

La rassegna continua poi venerdì 2 luglio in un suggestivo concerto jazz con Pietro Beltrani al pianoforte, Stefano Senni al contrabbasso e Andrea Grillini alla batteria, presso gli scavi archeologici di Zagonara alle ore 19.30, in tempo per il tramonto. Sabato 3 luglio alle ore 21 la serata di Voltana vedrà la partecipazione dei fratelli Stefano e Valeria Montanari in un duo per violino e clavicembalo. Lo stesso fine settimana sarà possibile visionare gratuitamente Casa Rossini, recentemente restaurata e guidati da Giorgio Martini (per info scrivere a info@lugomusicfestival.com)

Il festival si conclude al Pavaglione con l’attesissimo Concerto all’alba del 10 luglio a tema cinema con musiche tratte dalle più famose colonne sonore tra cui Henry Mancini, Hans Zimmer, ed Ennio Morricone, recentemente scomparso.

Infine per i più piccoli, a cui Lugo Music Festival riserva un’attenzione particolare nella sua programmazione, sabato 10 e domenica 11 luglio sarà possibile passeggiare fra parchi, canali e argini di fiume, in compagnia delle Favole al Telefono recitate a suon di musica.

L’associazione è sostenuta dal contributo della Regione Emilia-Romagna, del Comune di Lugo e di numerosi sostenitori, insieme ai contributi volontari e dalla biglietteria. I canali di vendita sono www.vivaticket.com, Tabaccherie Pimpinella e L’Angolo della Fortuna di Lugo, ad esclusione dell’evento …Continuavano a chiamarlo Trinità del 24 giugno (prenotazioni su www.cinemaincentro.com a partire dal 15 giugno)

Info su facebook, instagram, via mail info@lugomusicfestival.com o telefonicamente al 346/3116714