Musica, spettacoli, cinema e molto altro nel programma di Russi Estate 2021

È stato presentato il calendario degli appuntamenti di Russi Estate 2021, che accompagnerà i cittadini di Russi per tutto il periodo estivo e fino ai primi di settembre, con tanti eventi e iniziative.

Tutte le iniziative si svolgeranno nelle location ormai note a tutti i russiani, e non: il giardino della Rocca, il parco del gazebo retrostante la scuola elementare, la piazza Dante, il parco Falcone e Borsellino di fronte al centro sociale Porta Nova e ovviamente Palazzo San Giacomo.

Il programma è ricchissimo e spazia dagli eventi di grande richiamo alle più intime iniziative cittadine (appuntamenti per famiglie e per anziani, manifestazioni sportive, gastronomiche, serate musicali, mostre artistiche ed altro ancora).

In piazza Dante, mercoledì 16 giugno, l’appuntamento sarà con Orietta Berti, per la presentazione del suo libro autobiografico, ma nel corso dei mercoledì sera estivi interverranno anche Silvia Togni (col suo Dante dialettale), Cinzia Messina e Francesca Viola Mazzoni, Leo Turrini (delle figurine Panini), Giancarlo Minardi (il 14 luglio, su 40 anni di motosport), Andrea Vitali, Barbara Baraldi e la proiezione, il 28 luglio, del film di Gerardo Lamattina sul mah-jong romagnolo.

Riprenderanno le proiezioni cinematografiche dell’arena Jolly di via Saffi e arriveranno anche a San Giacomo, nei martedì sera di luglio e agosto, assolutamente all’aperto.

Il grande Palazzo tornerà protagonista anche del Ravenna Festival, dove da molti anni ospita eventi tra i più attesi e partecipati della rassegna, e precisamente questo accadrà il 24 e 25 luglio, con la notte del progressive rock (protagonisti gli Uno nel tutto, con Enrico Gabrielli e assi del nuovo avant-rock italiano alle prese con l’eredità degli Osanna) e la notte del Rap, con Rancore, Moder e altri protagonisti.

Grazie poi alla ProLoco sono previsti alcuni eventi danteschi tra il Palazzo e la città, con Elena Bucci in alcune serate specifiche, e attori russiani impegnati in letture dal Sommo poeta in altre occasioni.

L’apertura degli eventi si terrà in qualche modo «ufficialmente» dal 24 al 28 giugno, con la seconda edizione del nuovo «Festival della Curiosità», curato quest’anno da Giulia Torelli e Andrea Scardovi.

L’elenco completo degli eventi, con le indicazioni di luoghi e orari, è scaricabile anche online dal sito del Comune www.comune.russi.ra.it.

PROGRAMMA

5-27 giugno

Punto InComune piazza Farini

LA DANZA DEI COLORI

espone Roldana Mingozzi

sabato 5 giugno ore 17.00

inaugurazione mostra

lunedì 7 giugno

ore 21.00 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena” inaugurazione

martedì 8 giugno

ore 20.30 biblioteca comunale, via Godo vecchia

CONFRONTI ALL’ARIA APERTA

giovedì 10 giugno

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

12 giugno -31 luglio

biblioteca comunale via Godo vecchia

A SQUOLA CON RODARI

sabato 12 giugno ore 10.00

inaugurazione mostra

lunedì 14 giugno

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

martedì 15 giugno

ore 20.30 biblioteca Comunale, via Godo vecchia

CONFRONTI ALL’ARIA APERTA

mercoledì 16 giugno

ore 21.00 piazza Dante

E…STATE CON NOI

Orietta Berti presenta “Tra bandiere rosse e acquasantiere”

giovedì 17 giugno

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

venerdì 18 giugno

ore 20.45 giardino della Rocca T. Melandri

LINEA ROSA

I 20 anni del Centro di Prima Accoglienza di Russi

sabato 19 giugno

ore 20.45 giardino della Rocca T. Melandri

MATTEO INCERTI presenta “I pellerossa che liberarono l’Italia”

parteciperà il presidente dell’ANPI sez. di Russi

lunedì 21 giugno

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

martedì 22 giugno

ore 17.00 Libreria Librimi corso L.C. Farini, 118

I LIBRI DELLA FANTASIA

letture per eterni bambini

letture, percorsi e laboratori dai racconti di Gianni Rodari

mercoledì 23 giugno

ore 21.00 piazza Dante

E…STATE CON NOI

Silvia Togni presenta “Dante fata cumegia. La Divina Commedia vista dai romagnoli”

ore 17.00 museo della Vita Contadina in Romagna S. Pancrazio

GIOCHI DI PAROLE sui passi di Rodari

laboratorio coordinato da Gianni Zauli

giovedì 24 giugno

dalle ore 20.00 giardino della Rocca T. Melandri

FESTIVAL DELLA CURIOSITA’

ore 20.00 Pod cast interviste e curiosità

ore 21.00 Giselda Ranieri in T.I.N.A.

ore 22.15 Nico Note in Voci, geografie immateriali: conferenza -concerto

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

venerdì 25 giugno

dalle ore 20.00 parco E. Berlinguer (ingresso via IV Novembre)

FESTIVAL DELLA CURIOSITA’

ore 20.00 Pod cast interviste e curiosità

ore 20.30 Dj Lugi

ore 21.30 Davide Shorty e la Straniero Band

ore 22.30 Dj Lugi

ore 20.30 parco Falcone Borsellino

PORTA NOVA: lotteria di autofinanziamento

sabato 26 giugno

ore 10.00 parco Falcone Borsellino

FEDERICO SAVINI presenta

Il Liscio antropologia musicale dei romagnoli a ritmo di zum-pa-pà

giardino della rocca T. Melandri

FESTIVAL DELLA CURIOSITA’

ore 16.30 e ore 18.00 inizio spettacoli

SCOPPIATI con Giacomo Occhi

(doppia replica dedicata ai bambini)

domenica 27 giugno

FESTIVAL DELLA CURIOSITA’

biblioteca comunale via Godo vecchia

ore 11.15 Partenza PARATA ITINERANTE DEI CURIOSI

giardino della Rocca T. Melandri

ore 18.30 Wikipoz

ore 19.45 Pod cast interviste e curiosità

ore 21,00 Godblesscomputers

lunedì 28 giugno

ore 20.00 giardino del gazebo (ingresso via di Roma)

FESTIVAL DELLA CURIOSITA’

Pod cast: interviste ed altre curiosità

Non lo sapevo: visioni a confronto

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

martedì 29 giugno

ore 17.00 parco Falcone Borsellino

I LIBRI DELLA FANTASIA

letture per eterni bambini

letture, percorsi e laboratori dai racconti di Gianni Rodari

mercoledì 30 giugno

ore 17.00 bar ENDAS via Faentina Nord Godo

GIOCHI DI PAROLE sui passi di Rodari

laboratorio coordinato da Gianni Zauli

ore 21.00 piazza Dante

E…STATE CON NOI

Cinzia Messina e Francesca Viola Mazzoni

presentano “Io sono io”

giovedì 1 luglio

ore 17.00 biblioteca comunale via Godo Vecchia

I LIBRI DELLA FANTASIA

letture per eterni bambini

incontro conclusivo

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

venerdì 2 luglio

ore 20,30 parco Falcone Borsellino

LUCIANO MONDINI e il cantautore sommerso

3-25 luglio

Punto InComune piazza Farini

CERCANDO LA LUCE

espone Stellina Conti

sabato 3 luglio ore 10.00

inaugurazione mostra

domenica 4 luglio

ore 21.00 palazzo San Giacomo

RIVOLUZIONE DANTE Nº 1

da La Vita Nova all’Inferno

di e con Elena Bucci

musiche eseguite dal vivo da Dimitri Sillato

con la partecipazione a sorpresa di…

e con Andrea De Luca, Nicoletta Fabbri, Federico Manfredi, Francesca Pica

ore 21.00 piazza Dante

LA BANDA CITTA’ DI RUSSI in concerto

martedì 6 luglio

palazzo San Giacomo

PIC NIC CINEMA

dalle ore 19.30 ingresso all’area

inizio proiezione appena fa buio

mercoledì 7 luglio

ore 21.00 piazza Dante

E…STATE CON NOI

Leo Turrini presenta “Storia di una famiglia e di tante figurine”

giovedì 8 luglio

ore 20.00 giardino della Rocca T. Melandri-

RRBEER

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

venerdì 9 luglio

ore 20.00 giardino della Rocca T. Melandri

RRBEER

sabato 10 luglio

ore 21.00 giardino del Gazebo (ingresso da via Roma)

BANDA CITTA’ DI RUSSI in concerto

lunedì 12 luglio

ore 20.00 corso Farini

SCOMBUSSOLO giochi per tutti

martedì 13 luglio

palazzo San Giacomo

PIC NIC CINEMA

dalle ore 19.30 ingresso all’area

inizio proiezione appena fa buio

14-31 luglio

ex chiesa In Albis

UN MONDO IN BIANCO NERO E A COLORI

mostra fotografica

mercoledì 14 luglio ore 20.30

apertura mostra

mercoledì 14 luglio

ore 21.00 piazza Dante

E…STATE CON NOI

Giancarlo Minardi presenta “Giancarlo Minardi racconta. 35 anni di gare”

giovedì 15 luglio

ore 20.00 giardino della Rocca T. Melandri

RRBEER

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

venerdì 16 luglio

ore 20.00 giardino della Rocca T. Melandri

RRBEER

ore 20.45 parco Falcone Borsellino

I SUNADUR AD PORTA NOVA

sabato 17 luglio

ore 21.00 giardino del Gazebo (ingresso da via Roma)

BANDA CITTA’ DI RUSSI IN CONCERTO

domenica 18 luglio

ore 21,00 giardino della Rocca T. Melandri

MICHELE CARNEVALI

omaggio al maestro Ennio Morricone

lunedì 19 luglio

ore 19.30 Ortinsieme via Molinaccio 30

ORTI DI SCAMBIO

Picnic nell’orto alla scoperta di Ortinsieme

mercoledì 21 luglio

ore 21.00 piazza Dante

E…STATE CON NOI

Andrea Vitali presenta il suo ultimo lavoro

giovedì 22 luglio

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

sabato 24 luglio

RAVENNA FESTIVAL

ore 18.30 giardino della Rocca

L’OSSESSIONE PER LE RIME

conversazione sul rap

ore 21,30 palazzo San Giacomo

LA NOTTE DEL PROG

UNO nel Tutto

domenica 25 luglio

RAVENNA FESTIVAL

ore 21,30 palazzo San Giacomo

LA NOTTE DEL RAP

con Rancore

mercoledì 28 luglio

ore 21.00 piazza Dante

E…STATE CON NOI

proiezione del film “Drago di Romagna”

giovedì 29 luglio

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

venerdì 30 luglio

ore 21.00 giardino della Rocca T. Melandri

SAX ART concereto

sabato 31 luglio

ore 20.45 parco Falcone Borsellino

LUCIANO MONDINI e DANIELE CRISTOFORI

ore 21.00 palazzo San Giacomo

aspettando LALLABAY 2020

domenica 1 agosto

giardino della Rocca T. Melandri

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

(palco a disposizione su prenotazione)

lunedì 2 agosto

ore 20.45 giardino della Rocca

NOTTE DI STELLE

serata di musica e poesia

martedì 3 agosto

palazzo San Giacomo

PIC NIC CINEMA

dalle ore 19.30 ingresso all’area

inizio proiezione appena fa buio

mercoledì 4 agosto

LA NOTTE DELLA BATTERIA 2021

ore 17.30, cortile dell’Ex Macello

PAOLO RUBBOLI TRIO showcase

PIERFOSCHI solo

STEPPO DRUMS atelier

ore 21.00 piazza Dante

E…STATE CON NOI

ore 21.15, giardino della Rocca

EMILIANO VISCONTI “Storie di batteristi”

HAMID DRAKE / PASQUALE MIRRA in concerto

BORGUEZ selez. musicale

giovedì 5 agosto

ore 21.00 palazzo San Giacomo

Vagabon DANTE

incursioni degli Effimeri a palazzo San Giacono

venerdì 6 agosto

ore 20.45 parco Falcone Borsellino

ARRIVANO I BURATTINI

di Massimiliano Venturi

sabato 7 agosto

ore 21.00 (luogo da definire)

I LUOGHI DELLO SPIRITO e DEL TEMPO

domenica 8 agosto

ore 20.30 giardino della Rocca T. Melandri

FREACK OUT!

spettacolo d’Improvvisazione Teatrale

lunedì 9 agosto

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

martedì 10 agosto

palazzo San Giacomo

PIC NIC CINEMA

dalle ore 19.30 ingresso all’area

inizio proiezione appena fa buio

giovedì 12 agosto

ore 21.00 palazzo San Giacomo

Vagabon DANTE

incursioni degli Effimeri a palazzo San Giacomo

sabato 14 agosto

ore 20.45 parco Falcone Borsellino

CANTERINI ROMAGNOLI CITTA’ DI RUSSI

LE FRUSTE e i BALLERINI DI ROMAGNA

domenica 15 agosto

giardino della Rocca T. Melandri

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

(palco a disposizione su prenotazione)

lunedì 16 agosto

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

martedì 17 agosto

palazzo San Giacomo

PIC NIC CINEMA

dalle ore 19.30 ingresso all’area

inizio proiezione appena fa buio

giovedì 19 agosto

ore 20.30 palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA al palazzo

ultimo ingresso ore 22.00

venerdì 20 agosto

ore 19.30 parco Falcone Borsellino

CENA DEI POPOLI

domenica 22 agosto

giardino della Rocca T. Melandri

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

(palco a disposizione su prenotazione)

lunedì 23 agosto

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

martedì 24 agosto

palazzo San Giacomo

PIC NIC CINEMA

dalle ore 19.30 ingresso all’area

inizio proiezione appena fa buio

giovedì 26 agosto

ore 20.30 palazzo San Giacomo

VISITA GUIDATA al palazzo

ultimo ingresso ore 22.00

domenica 29 agosto

giardino della Rocca T. Melandri

UN PALCO PER GLI APPASSIONATI

(palco a disposizione su prenotazione)

lunedì 30 agosto

ore 21.30 arena Jolly via Saffi, 4

“Riaccendiamo l’Arena”

martedì 31 agosto

palazzo San Giacomo

PIC NIC CINEMA

dalle ore 19.30 ingresso all’area

inizio proiezione appena fa buio

giovedì 2 settembre

ore 20.45 giardino della Rocca T. Melandri

EMILIA ROMAGNA FESTIVAL

Oona Rea Band

venerdì 3 settembre

ore 21.00 palazzo San Giacomo

RIVOLUZIONE DANTE Nº 2

dal Purgatorio al Paradiso

elaborazione drammaturgica e regia Elena Bucci

con la collaborazione di Marco Sgrosso

Elena Bucci e Marco Sgrosso

sabato 4 settembre

ore 20.30 giardino della Rocca T. Melandri

ROCCAMUSIC vol. 2