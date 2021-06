Al bar Vela Bianca di Punta Marina avvistato Rudy Zerbi

Avvistato questa mattina, 18 giugno, al bar/pasticceria Vela Bianca di Punta Marina Terme, il noto discografico, radiofonico e personaggio televisivo Rudy Zerbi, subito fotografato dai gestori del negozio che hanno pubblicato lo scatto su Facebook.

Rudy Zerbi è conosciuto principalmente per la sua partecipazione ai noti programmi televisivi di Canale 5, come “Amici” di Maria De Filippi dove Zerbi svolge il ruolo di insegnante e “Italia’s Got Talent”, condotto nelle edizioni precedenti insieme a Gerry Scotti e sempre Maria De Filippi.

“Anche i Vip scelgono i nostri bomboloni” hanno commentano dallo staff del Vela Bianca.