Cervia. La seconda serata del Festival della Romagna è ricca di performance ed eventi

Di nuovo, la seconda serata del Festival della Romagna, Venerdì 18 giugno, si propone ricca di performance ed eventi pronti a catturare il pubblico della città di Cervia e il già nutrito gruppo di ospiti che hanno preso dimora nella realtà baricentrica tra Ravenna e Rimini per questa seconda metà del mese di giugno.

Si inizia alle ore 21 presso la Torre San Michele con l’incontro con l’autore che per questa occasione è Pier Giuseppe Bertaccini, alias Sgabanaza, forlivese, scrittore, presentatore, comico ed autore del libro “Io Sgabanaza”, dove il Bertaccini racconta della sua vita, del suo personaggio comico ma anche racconta la storia di Forlì e della Romagna oscillando fra momenti di viva comicità e un malinconico sorriso. Introduce e intervista l’autore Pietro Caruso, giornalista e saggista.

Sempre, a partire dalle 21 in Piazza Garibaldi avrà luogo invece il primo spettacolo della serata “La Romagna che sorride e danza”. Si avvicenderanno Alessandro Politi, attore e comico nato a Savignano sul Rubicone, che a Zelig Circus ci ha fatto conoscere e ridere col suo personaggio più famoso: il Grande Mago, uno scozzese molto originale e un’illusionista di comicità geniale e sorprendente e che ha annunciato di volere fare una sorpresa al Festival per questa edizione con una chiamata a sorpresa ad un amico che è un simbolo della Romagna nella comicità nazionale ed internazionale.

A seguire sul palco si esibirà il corpo di ballo coordinato da Ettore Fantini e Kriterion officina dei sogni di Cervia, con lo spettacolo intitolato “Cartoline dal mondo… si parte dalla Romagna”. Un viaggio emozionante che metterà in scena luoghi e sentimenti.

PROGRAMMA Venerdì 18 giugno

SPETTACOLI

Ore 21,00 PIAZZA GARIBALDI

SPETTACOLO: LA ROMAGNA SORRIDE E DANZA

ALESSANDRO POLITI – COMICO

DANZA: CARTOLINE DAL MONDO … SI PARTE DALLA ROMAGNA! coordinate da

ETTORE FANTINI – KRITERION OFFICINA DEI SOGNI CERVIA

INCONTRI CON L’AUTORE

TORRE SAN MICHELE – Ore 21,00

Incontro con PIER GIUSEPPE BERTACCINI

Scrittore, presentatore, comico, autore del libro IO SGABANAZA

Introduce e intervista l’autore il giornalista Pietro Caruso

I LABORATORI CREATIVI

LABORATORI ARTISTICI a cura di ALESSANDRA RIGHINI

Ore 18,00 presso i Magazzini del sale

Presentazione e visita guidata alla mostra

“INTERVISTA ALLA MATERIA. Sculture e sbalzi di Gianni Cinciarini”

Al termine della visita guidata condotta dalla professoressa Alessandra Righini, storica dell’arte: conversazioni e riflessioni in compagnia delle figlie dell’artista.

Gianni Cinciarini (1943-2013) è stato un artista di talento: docente, pittore, incisore, scultore, orafo, medaglista, nativo di Pesaro,

ma forlivese di adozione. Ha lavorato in varie regioni d’Italia, vinto numerosi concorsi e premi, ed esposto con artisti di valore come

Giò Pomodoro e Mimmo Paladino. E’ citato nell’Enciclopedia “Artisti italiani contemporanei”.

Ore 21,30 presso i Magazzini del sale

Laboratorio artistico “LO SGUARDO DI DANTE. Una commedia di 7 secoli”

a cura di Alessandra Righini, storica dell’arte, docente al liceo artistico e musicale A. Canova di Forlì

Il tema del laboratorio sarà approfondito con immagini di opere d’arte presenti nella mostra “Dante. La visione dell’arte” tuttora in corso ai Musei San Domenico di Forlì

LE MOSTRE – Magazzini del sale

FORME DELL’ARTE A FORLÌ NEL SECONDO NOVECENTO

dalla collezione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

La Collezione comprende un nucleo di opere del Secondo Novecento e contemporanee, che offrono uno inedito spaccato della produzione artistica forlivese degli ultimi 70 anni e si propongono quindi come un valido strumento sia per raccontare l’evoluzione delle arti visuali nella nostra città dal Secondo Dopoguerra ad oggi, sia per poter illustrare – dal vivo – le diverse tecniche adottate dai singoli artisti.

PELLEGRINO ARTUSI E L’UNITÀ ITALIANA IN CUCINA

curata dall’Amministrazione comunale di Forlimpopoli e dalla Fondazione Casa Artusi

Pellegrino Artusi, nato a Forlimpopoli ormai detta città artusiana, fu scrittore, critico letterario e gastronomo, ma soprattutto fu l’inventore della cucina italiana o, per meglio dire, colui che per primo l’ha razionalizzata e raggruppata in un manuale utilissimo: La scienza in cucina e l’arte del mangiar bene. La mostra vuole essere una dedica speciale al centenario della sua morte.

DAL BUIO ALLA LUCE

A cura degli artisti del Liceo Artistico e Musicale A. Canova

“Il titolo della mostra, intende infonderci coraggio e orientarci verso la positività, verso la luce. O meglio intende sollecitarci a essere noi portatori di luce per mezzo dell’arte. L’arte emette lampi di luce che indirizza ad altri e ha la forza di trasformare costantemente il mondo così come le piante, che non cessano di svilupparsi e di accrescersi”. La mostra è curata dalla professoressa Alessandra Gellini, docente del Liceo Artistico e Musicale A. Canova di Forlì.

INTERVISTA ALLA MATERIA

Sculture e sbalzi di Gianni Cinciarini

L’idea del titolo nasce dalla professoressa Alessandra Righini ed è stato ispirato da un’ opera di Enrico Prampolini, con lo scopo di interrogare la materia per conoscere le sue forme migliori. L’artista Gianni Cianciarini varia molto sui temi delle sue opere perché, nonostante l’importanza della materia, vuole arrivare attraverso le sue opere ad un livello spirituale di raggiungimento della pienezza della vita e di una costante spinta verso l’alto.

DANTE INFANTE

Disegni del giocattolaio Roberto Papetti

realizzati dall’Antica Stamperia Pascucci 1826 – Gambettola

Tutti noi siamo stati bambini e bambine e in quel tempo vivevamo tra coetanei i giorni dell’immortalità. “Dante infante”: così lo ha chiamato l’amico Roberto Papetti, giocattolaio, ricercatore, creatore di sogni e soprattutto instancabile uomo di pace. E il Poeta Dante, in quel tempo lontano, sicuramente si sarà nutrito di suoni e colori quando a primavera, nel bel mezzo del cammino della sua vita, ha iniziato il viaggio straordinario.

OMAGGIO DEGLI ARTISTI A FEDERICO FELLINI

Mostra di tele stampate a cura del Comune di Gambettola

L’INFANZIA DI FELLINI

Racconti su tela dell’artista Onorio Bravi stampati da Stamperia Pascucci 1826

MOMENTI D’ARTE

Collettiva di: Piero Bartolini – Daniele Vitali – Lina Mongiusti

CARNEVALE DI GAMBETTOLA

Opere in cartapesta a cura di Gambettola Eventi e Scuola della Cartapesta di Gambettola

La Scuola della cartapesta di Gambettola, denominata Una Scuola X le Mani è la prima scuola stabile per l’insegnamento della cartapesta nella Regione EmiliaRomagna. Il primo obbiettivo della Scuola, che coincide con il suo contenuto principale, è la trasmissione della conoscenza relativa alla manipolazione della cartapesta e delle tecniche affini, attraverso un’attività didattica che stimola la creatività, l’immaginazione e le risposte creative autonome, siano esse individuali che di gruppo.

