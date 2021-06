Doppia anteprima al mare per la 15^ edizione di Burattini alla Riscossa!

Arriva l’estate e sta per ritornare per il quindicesimo anno consecutivo Burattini alla Riscossa!, la rassegna itinerante a ingresso gratuito che mette in rete il territorio dalla riviera all’entroterra con un ricco programma di spettacoli a base di burattini, marionette e artisti di strada, pronti a divertire il pubblico di tutte le età.

E in attesa della definizione del cartellone ufficiale ecco due anteprime affidate a I Burattini di Massimiliano Venturi, venerdì 18 giugno al Bagno Coya Beach di Casalborsetti e domenica 20 giugno al Bagno Tre Pini di Punta Marina. Il programma completo si comporrà di decine di appuntamenti, in rete con le rassegne nella provincia di Ferrara, e nello specifico nel ravennate i burattini accompagneranno il pubblico fino ai primi di ottobre.

venerdì 18 giugno – ore 21.15 – Ingresso libero

I Burattini di Massimiliano Venturi

Sganapino e il tesoro della nave romana

Bagno Coya Beach, via delle Gardenie 27, Casalborsetti

Sganapino & Co. saranno protagonisti di una scoppiettante avventura alla scoperta dei reperti custoditi all’interno del Museo Delta Antico di Comacchio. Un’indagine comica e misteriosa al tempo stesso con finale a sorpresa.

Domenica 20 giugno – ore 17 – Ingresso libero

I Burattini di Massimiliano Venturi

Burattini Gran Varietà

Bagno Tre Pini, Lungomare Cristoforo Colombo 141, Punta Marina

Tra burattini, marionette e figure di ogni genere e sorta, gli eroi del teatrino saranno al centro di un’ora di intrecci, di risate e lazzi in cui verranno trascinati in vicende al limite dell’impossibile, uscendone sempre vincitori grazie agli strafalcioni dialettali, alla loro ingenuità popolare e alle sonore bastonate che impartiranno ai propri avversari. Uno spettacolo con grande coinvolgimento del pubblico, recitato all’improvviso, alla vera maniera della Commedia dell’Arte, diverso a ogni rappresentazione, e ricco di duelli, inseguimenti e baruffe, da risolvere a suon di bastonate.

Per ricevere in anteprima il programma completo è possibile iscriversi alla newsletter su www.burattini.info

INFO

www.facebook.com/burattinimaxventuri

Tel. 349/0807587