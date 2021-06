Incontro su “Sylvie e Bruno” di Fanny & Alexander

In occasione dell’ultima replica di “Sylvie e Bruno” di Fanny & Alexander, in scena all’Almagià per il Ravenna Festival, prima dello spettacolo, sabato 19 giugno alle ore 18.30, si terrà nello spazio esterno di fronte all’ex magazzino dello zolfo (in via dell’Almagià, 2) un incontro dal titolo “Attraverso i mondi di Sylvie e Bruno”. Parteciperanno Mauro Bersani, responsabile editoriale di Einaudi e Chiara Lagani, drammaturga della compagnia teatrale ravennate che per la casa editrice ha tradotto il terzo e ultimo romanzo di Lewis Carroll, appena uscito in libreria; coordina Rodolfo Sacchettini, studioso di teatro e letteratura.

La partecipazione è gratuita, ma con prenotazione consigliata (via mail a organizzazione@e-production.org e telefonicamente al 349.5824266). Sono inoltre disponibili gli ultimi posti per le date dello spettacolo di venerdì (compresa la replica straordinaria delle 18) e di sabato.

Nel terzo e ultimo romanzo di Carroll ci sono due piani narrativi e si passa da uno all’altro quasi senza accorgersene. Nel primo tutto ruota intorno all’affascinante Lady Muriel, amata da un giovane intellettuale ma fidanzata a un militare. Nel secondo si svolgono le vicende di due bambini, Sylvie e il suo fratellino Bruno, in un mondo fantastico. Sylvie e Bruno entrano nel mondo della prima narrazione e poi scompaiono improvvisamente seguiti nel loro mondo dal narratore, che forse li sta solo sognando.

Questo va e vieni tra i due mondi crea situazioni di ambiguità, di suggestioni metafisiche (e metanarrative), ma anche di grande comicità. Ci sono poi gli straordinari fuochi d’artificio linguistici di Carroll: la buffa parlata infantile di Bruno, le filastrocche, i giochi di parole, che i protagonisti dell’incontro esploreranno nello spazio antistante le Artificerie Almagià, a Ravenna, sabato 19 giugno.