Torna il Festival Naturae a Lido di Classe: decine di eventi tra luglio e agosto

Anche se sarà comunque un’edizione condizionata dalle normative di sicurezza anti-Covid – come già accaduto la scorsa estate – il Festival Naturae (giunto alla quattordicesima edizione) caratterizzerà l’estate 2021 a Lido di Classe, con decine di eventi in cartellone fra luglio e agosto. Alle iniziative specificamente legate al Festival si abbinano poi quelle organizzate dal locale Comitato Cittadino, per un’offerta estiva ricchissima come ormai è tradizione.

L’intero calendario delle iniziative verrà presentato domani sera, venerdì 18 giugno alle 19:30, all’interno dell’Arena del Sole di Lido di Classe, alla presenza dei responsabili del Comitato Cittadino e del Festival Naturae. A seguire, alle 21:30, il concerto del gruppo Hi, Movies! (Rock, Pop-Corn e Grandi Film), con Nicola Briganti, Alex Crini, Mike Suzzi e Christian Martelli. La serata è a offerta Libera.