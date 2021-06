Brisighella aderisce alla Festa della Musica 2021

Tutta l’Italia, il 21 giugno, aderendo alla iniziativa europea, sarà particolarmente unita nel nome della Musica e Brisighella, con “Un Borgo in Musica”, inserita nel programma nazionale, ne sarà una delle protagoniste.

Nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Spada, dalle 20,30, una serie di esibizioni celebreranno la tradizione musicale per cui il Borgo si è sempre contraddistinto. La locale Scuola di Musica “A.Masironi”, vivacissimo fulcro locale di formazione musicale, particolarmente attento alle nuove generazioni, con oltre 10 anni di attività, rappresenta la massima espressione per una concreta e seria continuità generazionale nel campo musicale. Ne sono un bell’esempio i tanti corsi di strumento proposti, le collaborazioni a livello nazionale ma, soprattutto, un laboratorio di propedeutica pensato appositamente per iniziare, giocando, i primi passi con le note.

La grande realtà musicale si conferma poi con l’inossidabile Banda del Passatore, folkore e vanto della piccola cittadina. Riconosciuta, con i suoi tanti servizi all’esterno, come singolare porta bandiera del Borgo assieme alle famose Fruste. Anche la Banda guarda con un occhio di attenzione alle giovani generazioni, che si avvicinano e si preparano con il gruppo garantendone la continuità. Novità di questa edizione sarà la partecipazione dell’Associazione Culturale Tamburi Medioevali di Brisighella, celebre gruppo storico ufficiale nei programmi delle celebri Feste Medioevali . Le loro performance si avvalgono del più grande tamburo a tracolla esistente denominato timpano. Collabora all’iniziativa il Centro Musicale “Onda Sonora”.