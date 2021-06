Faenza. “In Tempo”, al via da lunedì con l’omaggio a Piazzolla la decima edizione della rassegna musicale

Si annuncia particolarmente ricco di appuntamenti e di generi musicali il cartellone della decima edizione della rassegna musicale faentina ‘In tempo’ che prenderà il via lunedì prossimo, 21 giugno, alle 21, al Museo Internazionale delle Ceramiche, in occasione della Festa della musica.

Aprirà la rassegna lo spettacolo “Fuga y Misterio”, un omaggio ad Astor Piazzolla a cura di Silvio Zalambani sax soprano e arrangiamenti e Sandra Rehder, voce, che si esibiranno con il Gruppo Candombe composto da Donato D’Antonio alla chitarra, Vittorio Veroli al violino, Tiziano Negrello al contrabbasso, Massimo Mantovani al pianoforte. L’esperienza internazionale del progetto Grupo Candombe del sassofonista e compositore Silvio Zalambani, insieme alla cantante argentina Sandra Rehder, daranno vita ad una raffinata interpretazione del tango di Piazzolla attraverso alcune delle composizioni più rinomate del più grande innovatore del tango argentino e ad altri brani originali a lui dedicati.

Il biglietto di ingresso è di 7 euro; necessaria la prenotazione a info@micfaenza.org, acquisto biglietti su Vivaticket

I concerti, tutti alle 21, proseguiranno secondo il seguente calendario: Martedì 29 Giugno 21 in Piazza della Molinella “Omaggio a Fellini e Guerra”, uno spettacolo realizzato in collaborazione con Emilia Romagna Festival. In scena Ivano Marescotti: voce recitante e Ensemble Duomo con Roberto Porroni chitarra, Pier Filippo Barbano flauto, Germana Porcu violino, Antonello Leofreddi viola, Marcella Schiavelli violoncello. Testi di Guerrini, Zavattini, Baldini, Guerra, Pedretti e musiche di Rota, Porroni. Mercoledì 7 Luglio al Museo Internazionale delle Ceramiche “3 4 5 Amadeus” spettacolo realizzato in collaborazione con Emilia Romagna Festival con il quartetto Indaco composto da Eleonora Matsuno violino, Ida Di Vita violino, Jamiang Santi viola, Cosimo Carovani violoncello e Il Cantiere Dell’Arte con Claudio Mansutti clarinetto, Federica Repini pianoforte, Stefano Valanzuolo presentazione e narrazione. Musiche di Mozart. Giovedì 15 Luglio sempre al Museo Internazionale delle Ceramiche “Suites e danze a quattro mani” col Duo Pisapia Flotta che interpreterà musiche Grieg, Brahms, Debussy, dopo il preludio poetico con la poetessa Francesca Tuscano.

Sabato 24 Luglio in Piazza della Molinella “Fiato al Brasile” spettacolo realizzato in collaborazione con Emilia Romagna Festival, con brani e improvvisazioni su musiche latino-americane a cura di Yamandu Costa alla chitarra e alla chitarra a 7 corde. Mercoledì 28 Luglio al Museo Internazionale delle Ceramiche musiche di Haendel, Mozart, Sarasate con il Trio Granados composto da Ferdinando Trematore e Martina Silvia Alonso Benavides violino, Angela Trematore pianoforte. Preludio poetico con la poetessa Maria Luisa Vezzali. Giovedì 29 Luglio nella Chiesa dei Salesiani “ Il liuto attraverso i secoli: un viaggio dal Rinascimento al Barocco”, evento realizzato insieme a ERF, con Ettore Marchi al liuto; musiche di Dowland, Piccinini, Kapsberger, Zamboni. Preludio poetico con il poeta Sandro Pecchiari. Martedì 3 Agosto in Piazza della Molinella l’orchestra Toscanini Next diretta da Roger Catino, presenta “Film Music” con Kenzia Pentil, voce. L’evento è realizzato in collaborazione con ERF ed è dedicato agli operatori socio-sanitari.

Mercoledì 11 Agosto al Museo Internazionale delle Ceramiche “La ghironda alla Corte di Francia” con Francesco Giusta ghironda, Elena Buttiero spinetta, Ferdinando Molteni narratore. Musiche di Baton, Vivaldi, Corrette, Chédeville, Boüin. Mercoledì 25 Agosto al Museo Internazionale delle Ceramiche “Ensemble Courante” con Lidia Giussani flauto dolce, Rephael Negri violino; musiche di Bartók, Ligeti, Telemann, Bach, preludio poetico con il poeta Vanni Schiavone. Sabato 4 Settembre in Piazza della Molinella “Omaggio ai Weather Report” con la Sarti Big Band. Domenica 5 Settembre nella chiesa di San Francesco si esibiranno gli strumentisti del Teatro alla Scala: Daniela Pini mezzosoprano, Massimo Mercelli flauto; musiche di Durante, Tartini, Vivaldi, Geminiani, Porpora. L’evento è realizzato in collaborazione con ERF. Giovedì 9 Settembre al Museo Carlo Zauli “Ossessioni Festival” con il gruppo “Sound In Space”: Maurizio Barbetti viola elettrica, Francesco Cuoghi chitarra elettrica, elettronica. Musiche di Eno, Stockhausen, Daugherty. Preludio poetico con il poeta Michele Donati. L’evento è realizzato in collaborazione con ERF. Venerdì 24 Settembre nella Chiesa di San Francesco si esibiranno la Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna e l’Ensemble Scuola Sarti, diretti da Giuliano Amadei, con: Annarita Venieri e Elisa Stinchi soprani, Carla Milani contralto, Lorenzo Bellagamba tenore, Donato D’Antonio chitarra. Musiche di Bach, Vivaldi, Händel. Evento in collaborazione con ERF.

Prevendite e modalità di accesso ai concerti: al Mic 21/6 , 15/28 Luglio, 11/25 Agosto prenotazioni e prevendite da Martedì a Domenica dalle 9 alle 19 oppure scrivendo a info@micfaenza.org. Biglietto 7 euro; abbonamento a 5 spettacoli 30 euro; gratuito fino ai 14 anni. Per possessori MIC Card, ingresso 5 euro, abbonamento 20 euro. Per i concerti ospitati al Museo Carlo Zauli, Chiesa di San Francesco, Piazza della Molinella e Chiesa Salesiani ingresso gratuito con offerta libera volontaria destinata alle attività della Scuola Sarti. Prenotazione consigliata con posti preassegnati scrivendo a scuoladimusicasarti@gmail.com. Per gli spettacoli del 29 Giugno e 24 Luglio: I settore euro 20; II settore euro 16; gratis fino a 10 anni. Spettacolo del 7 Luglio ingresso euro 12; ridotto over 65 e fino a 25 anni 10 euro; gratis fino a 10 anni. Concerto del 3 Agosto ingresso 5 euro, gratis fino a 10 anni. Concerto del 5 settembre: I settore: euro 20; II settore euro 16; Ridotto over 65 e fino a 25 anni I settore euro 17 – II settore euro 14; gratis fino a 10 anni. Concerto 24 settembre: Ingresso € 15 – Ridotto over 65 e fino a 25 anni: euro 12; gratis fino a 10 anni.