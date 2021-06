Festa della musica di Lugo: concerto dedicato al pianoforte con i giovani talenti della Scuola Malerbi

Un concerto tutto dedicato al pianoforte nella seconda giornata di appuntamenti della Festa della Musica di Lugo. Sabato 19 giugno alle 21.15 nel giardino di Villa Malerbi (via Emaldi 51) va in scena “Pianissimo”, iniziativa dedicata al grande repertorio per pianoforte solista e ai giovani talenti che si stanno formando all’interno della classe del Maestro Mauro Minguzzi della scuola di musica Malerbi di Lugo.

Durante la serata il Maestro Minguzzi presenterà la sua classe di allievi, molti dei quali premiati in importanti concorsi nazionali ed internazionali. I ragazzi proporranno brani di Chopin, Mozart, Schumann e Beethoven.

L’ingresso è libero con obbligo di prenotazione ai numeri 0545 38540 o 389 1954270, oppure via mail all’indirizzo malerbi@comune.lugo.ra.it. In caso di maltempo il concerto si terrà nella Chiesa del Suffragio.

La Festa della musica prosegue fino al 22 giugno con nuovi appuntamenti ogni giorno a Villa Malerbi. Per maggiori informazioni visitare il sito www.scuolamalerbi.com.