A Castel Bolognese prosegue il calendario di “Sere d’estate, semplicemente 2021”

Prosegue il programma di “Sere d’estate, semplicemente 2021” a Castel Bolognese

Lunedì 21 giugno, alle ore 21.00 nel Chiostro della residenza comunale, secondo appuntamento con il cinema a cura del Cinema Moderno, in collaborazione con Cinemaincentro e Comune di Castel Bolognese: Le sorelle Macaluso film di Emma Dante; biglietto di ingresso unico euro 4,00.

Mercoledì 23 giugno la Biblioteca comunale Luigi Dal Pane apre ai ragazzi la programmazione estiva con il ciclo di Letture in libertà. Storie ad alta voce per bambini da 0 a 7 anni: alle ore 18.30 nel Torrione dell’ospedale, Storie dal mondo letture in albanese, arabo, francese e italiano per la fascia d’età 3-7 anni, su prenotazione, e L’angolo della Biblioteca con libri a tema; sempre mercoledì 23.06, alle ore 21.00 nel Chiostro della residenza comunale Leonardo Altieri presenta la sua opera Voli nel vento. Poesie in libertà (Il Ponte Vecchio, 2021), raccolta di quasi tutte le poesie dell’autore in versi liberi, una specie di diario poetico dall’adolescenza ad oggi; partecipano Iside Cimatti e – in live streaming – Valerio Evangelisti; gli intermezzi musicali a cura di Linda e Lucio Altieri.

Venerdì 25 giugno importante appuntamento a cura del Museo Civico di Castel Bolognese: alle ore 17.00, in piazza Bernardi Inaugurazione del percorso rinnovato del MaAB – Museo all’aperto Angelo Biancini con la partecipazione delle autorità locali, dell’assessore regionale alla cultura Mauro Felicori e del presidente dell’Unione della Romagna Faentina Massimo Isola.

Alle ore 18.30 e alle ore 20.00 due visite guidate al MaAB in collaborazione con l’associazione culturale Torre dell’Orologio e percorso enogastronomico con DiWine Experience.

Nel ricordo del 110° anniversario dalla nascita di Angelo Biancini (25 aprile 1911), il Museo Civico di Castel Bolognese promuove una serie di iniziative dedicate all’artista: una mappa del percorso rinnovato e disponibile in formato cartaceo, didascalie delle opere su elementi di arredo urbano con collegamento all’app informativa AmaCittà tramite QR code riportato nelle diverse didascalie, un totem multimediale collocato nel chiostro della residenza comunale con informazioni aggiornate delle attività del Museo civico, nonché informazioni importanti per la cittadinanza.

Altri appuntamenti / le sere delle associazioni:

lunedì 21.06 Mulino Scodellino ore 20.30 Sonia Muzzarelli Il patrimonio storico, artistico e documentale dell’AUSL Romagna: passato e futuro presentazione della ricerca, interviene l’autrice info: www.amicimolinoscodellino.it, scodellino@gmail.com, tel. 339 648 7370

martedì 22.06 Chiostro della residenza comunale ore 21.00 Naturambiente. Laudato si’. La cura della casa comune interviene S.E. monsignor Giovanni Mosciatti vescovo della Diocesi di Imola ore 22.15 asta dei disegni di giovani artisti castellani per acquisto di alberi da donare alle scuole info: pietrocosta.altervista.org, associazionepietrocosta@gmail.com, tel. 340 053 32

giovedì 24.06 Mulino Scodellino ore 18.00 Tradizioni e racconti: magia di parole al Mulino L’acqua di San Giovanni, ghirlande e armonie racconti ad alta voce info: tel. 335 160 8815 Chiostro della residenza comunale ore 21.30 Viaggio intorno alla mia stanza spettacolo di danza info: FB Agorà Danza @agoradanza agoradanza@libero.it tel. 333 226 9828

sabato 26.06 Mulino Scodellino ore 21.00 ProSenio Toscanini Next quintetto Dal tango al valzer, da Tchaikovky a Casadei info: www.amicimolinoscodellino.it, scodellino@gmail.com, tel. 339 648 7370

sabato 26.06 e domenica 27.07 Prato di via Martiri di Felisio ore 21.00 Il più grande spettacolo dopo il Big Bang saggio di fine anno info: IG DanzaeDanza _asd, info@danzaedanza.org, tel. 338 704 9632