Rilancio turismo culturale. Il Museo Classis Ravenna al Tg5

Ieri,19 giugno, nell’edizione del Tg5 delle ore 20, il Museo Classis Ravenna è stato al centro di un servizio dedicato al rilancio del turismo culturale e alle nuove strategie da adottare dopo le gravi limitazioni dovute alla pandemia.

La parola è stata data ai direttori dei musei che hanno spiegato come il ruolo dei luoghi di cultura, in questo particolare momento, rappresenti un elemento di grande attrazione per tornare a viaggiare e a riscoprire l’Italia.

Accanto a Francesca Cappelletti, Direttrice della Galleria Borghese e a Eike Schmidt, Direttore della Galleria degli Uffizi è stato intervistato il Direttore di RavennAntica Sergio Fioravanti.

“E’ stata una grande soddisfazione – dichiara Fioravanti – essere stati chiamati a testimoniare la positiva esperienza del Classis Ravenna come esempio di gestione e valorizzazione nell’ambito museale. I risultati fin qui ottenuti ci rendono orgogliosi, ma confidiamo di poter fare ancora meglio, con la speranza che l’emergenza Covid si risolva definitivamente”.

In particolare, nel servizio è stato sottolineato come il Museo Classis, nato solo due anni fa dall’ex zuccherificio, ben si inserisce nel circuito turistico cittadino con lo scopo promuovere un territorio già denso di storia e ricco di iniziative nell’anno delle celebrazioni dantesche.