Anche Cervia aderisce alla Festa della Musica: gli eventi in programma

Dal 1982, anno in cui si svolse la prima edizione in Francia, la festa Europea della Musica si svolge tutti gli anni il giorno del solstizio d’estate in numerosi Paesi europei. Anche in Italia l’evento viene organizzato da numerose realtà sotto la direzione del Ministero dei beni e delle attività culturali. Cervia ancora una volta partecipa con entusiasmo all’iniziativa, che vede la musica per un giorno protagonista in tutta la nazione, per trasmettere quel messaggio di cultura, partecipazione, integrazione e universalità che la musica, in tutti i suoi linguaggi, riesce a comunicare. Cervia ha aderito alla Festa della Musica promossa dal Ministero e alcuni musicisti arriveranno in città grazie al portale del ministero, nel quale è inserito il programma della città del sale.

La Festa della Musica 2021 si svolgerà in Piazzale Ascione, davanti alla Scuola Primaria Pascoli.

Alle ore 18 la Biblioteca comunale e la scuola di Musica “G. Rossini”, in collaborazione con l’Associazione Amici della Biblioteca, organizzano uno spettacolo di letture e musica: brani musicali eseguiti dagli allievi della Scuola di Musica si intervalleranno con letture umoristiche da Achille Campanile, che rivivranno grazie alla voce di Ilario Sirri.

Alle ore 20, sempre in piazzale Ascione, Concerto del cantautore forlivese Tommaso Venturelli.

Tommaso Venturelli nasce a Forlì nel 1997. Da giovanissimo si avvicina al mondo della musica imparando a suonare la chitarra, alla quale affianca lo studio della voce. Tommaso è un osservatore e riporta nella sua scrittura musicale le esperienze che vive tutti i giorni: i suoi testi sono sinceri, diretti e raccontano le sue esperienze di vita. Nel 2017 Tommaso inizia una collaborazione con il Deposito Zero Studios di Forlì e il suo team di produttori, con i quali lavora al suo primo EP. In giugno 2017 esce il primo singolo di Tommaso, intitolato Margherita.

A novembre 2017 Tommaso si conferma con il secondo singolo “Pago Io”, seguito da “Tanto fuori si sta bene”, e nel 2018 apre il live di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago. Nel 2020 pubblica il suo nuovo singolo “Lattine”, prodotto da Michele Bruschi, in arte Kadesh. Nel 2021 esce “Carolina”, seguito da “Mare”, prodotti entrambi da Kadesh e distribuiti da Deposito Zero Studios.

La festa cervese è organizzata dall’Assessorato alla Cultura in collaborazione con la Scuola di Musica G. Rossini e la Biblioteca Comunale “Maria Goia”.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.