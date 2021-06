Cervia, serata di chiusura del Festival della Romagna con Liana Orfei, Leopoldo Mastelloni e Francesca Fellini

Quinta serata del Festival della Romagna, questa sera, 21 giugno, che giunge al suo termine e che, come serata di chiusura, non poteva che concludere in bellezza, perché quando si dedica lo spettacolo al ricordo di Giulietta Masina e Federico Fellini, solo di grande bellezza e culto della memoria si può parlare. Saranno i loro più cari amici che ci racconteranno di come la coppia, più famosa del cinema italiano, ha portato la propria romagnolità a Roma.

In Piazza Garibaldi alle ore 21 potremmo infatti ascoltare Leopoldo Mastelloni, uno degli attori più conosciuti e stimati del panorama teatrale e cinematografico italiano ed anche apprezzato cantante; Francesca Fabbri Fellini, figlia di Maria Maddalena Fellini, sorella di Federico, la fellinette di zio Chicco!, la più autorevole depositaria della memoria felliniana; Liana Orfei attrice attiva nel cinema fra gli anni cinquanta e gli anni settanta, incluso La dolce vita e Milena Vukotic, attrice minuta e delicata, dotata di soavità e leggerezza unite ad una notevole dose di classe che da sempre la contraddistingue, che ha attraversato il cinema italiano (e non solo), dai primi anni sessanta fino ad oggi.

Interverranno anche Letizia Bisacchi, Sindaco di Gambettola, città natale dei nonni di Federico Fellini; Davide Ricci, Presidente di Gambettola Eventi, organizzatori del Carnevale Felliniano; Gianfranco Miro Gori, poeta e saggista e Daniele Baronio, Patron e Coordinatore Festival della Romagna. Conduce Pietro caruso, giornalista e saggista L’accompagnamento musicale sarà a cura di Mario Mariani, musicista e pianista fortemente riconoscibile per il suo personale ed eclettico approccio al pianoforte, sulle note dei più celebri motivi dei film felliniani.

Alle 20,30 anticipa lo spettacolo, l’incontro con l’autore Liana Orfei, che come la cugina Moira e la nipote Ambra Orfei appartiene alla dinastia circense degli Orfei.

Oggi è anche scrittrice del suo romanzo autobiografico, Romanzo di vita Vera, dove racconta la sua vita che non può essere definita di certo ordinaria “ nata “per miracolo” dentro un caravan in una notte di tempesta, di salute gracile e precaria, da bambina ha sofferto a causa di una malattia che l’ha costretta a letto per molti anni. Tuttavia, il suo temperamento e la sua buona stella (è nata con la cosiddetta “camicia della Madonna”) non le hanno mai permesso di lasciarsi andare e anzi l’hanno portata a cimentarsi in sfide sempre nuove. Dal mondo del circo, suo ambiente naturale, insieme ai fratelli Nando e Rinaldo, alla vita difficile durante la guerra; dall’esperienza del cinema, quando Fellini la scoprì, al teatro e alla televisione; dall’Europa al Nuovo Mondo e all’Oriente, sempre alla ricerca di nuove avventure e di stimoli per il suo amato circo. Oggi, guardandosi alle spalle, Liana Orfei si racconta con minuzia di particolari e un misto di tenerezza e nostalgia. In questo memoir, come in un romanzo, appunto, scorre la storia di una donna tan- to reale quanto, al tempo stesso, iconica, una vicenda in cui perdersi e ritrovarsi.”

PROGRAMMA 21 giugno 2021

SPETTACOLI

GIULIETTA MASINA E FEDERICO FELLINI: i loro amici raccontano la loro romagnolità a Roma

Intervengono:

FRANCESCA FABBRI FELLINI – giornalista e regista

LIANA ORFEI – attrice e circense

MILENA VUKOTIC – attrice

LEOPOLDO MASTELLONI – attore, regista e cantante

LETIZIA BISACCHI – Sindaco di Gambettola, città natale dei nonni di Federico Fellini

DAVIDE RICCI – Presidente Gambettola Eventi, organizzatori del Carnevale Felliniano

GIANFRANCO MIRO GORI – poeta e saggista

DANIELE BARONIO – Patron e Coordinatore Festival della Romagna

Accompagnamento musicale: MARIO MARIANI musicista e pianista.

Incontro e consegna: coordina PIETRO CARUSO giornalista.

INCONTRI CON L’AUTORE

PIAZZA GARIBALDI – Ore 20.30

Incontro con LIANA ORFEI autrice del libro ROMANZO DI VITA VERA



I LABORATORI CREATIVI

LABORATORI ARTISTICI a cura di ALESSANDRA RIGHINI

ore 16.20 presso Musei San Domenico a Forlì

Visita guidata alla mostra “DANTE, La visione dell’arte”: il ritrovo sarà alle 16.00 davanti all’ingresso del museo. È necessaria la prenotazione. Il costo del biglietto, compresa visita guidata, è di 20 euro

LE MOSTRE – Magazzini del sale

FORME DELL’ARTE A FORLÌ NEL SECONDO NOVECENTO

dalla collezione della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì

La Collezione comprende un nucleo di opere del Secondo Novecento e contemporanee, che offrono uno inedito spaccato della produzione artistica forlivese degli ultimi 70 anni e si propongono quindi come un valido strumento sia per raccontare l’evoluzione delle arti visuali nella nostra città dal Secondo Dopoguerra ad oggi, sia per poter illustrare – dal vivo – le diverse tecniche adottate dai singoli artisti.



PELLEGRINO ARTUSI E L’UNITÀ ITALIANA IN CUCINA

curata dall’Amministrazione comunale di Forlimpopoli e dalla Fondazione Casa Artusi

Pellegrino Artusi, nato a Forlimpopoli ormai detta città artusiana, fu scrittore, critico letterario e gastronomo, ma soprattutto fu l’inventore della cucina italiana o, per meglio dire, colui che per primo l’ha razionalizzata e raggruppata in un manuale utilissimo: La scienza in cucina e l’arte del mangiar bene. La mostra vuole essere una dedica speciale al centenario della sua morte.

DAL BUIO ALLA LUCE

A cura degli artisti del Liceo Artistico e Musicale A. Canova

“Il titolo della mostra, intende infonderci coraggio e orientarci verso la positività, verso la luce. O meglio intende sollecitarci a essere noi portatori di luce per mezzo dell’arte. L’arte emette lampi di luce che indirizza ad altri e ha la forza di trasformare costantemente il mondo così come le piante, che non cessano di svilupparsi e di accrescersi” Alessandra Gellini.

INTERVISTA ALLA MATERIA

Sculture e sbalzi di Gianni Cinciarini

L’idea del titolo nasce da Alessandra Righini ed è stato ispirato da un’ opera di Enrico Prampolini, con lo scopo di interrogare la materia per conoscere le sue forme migliori. L’artista Gianni Cianciarini varia molto sui temi delle sue opere perché, nonostante l’importanza della materia, vuole arrivare attraverso le sue opere ad un livello spirituale di raggiungimento della pienezza della vita e di una costante spinta verso l’alto.

DANTE INFANTE

Disegni del giocattolaio Roberto Papetti

realizzati dall’Antica Stamperia Pascucci 1826 – Gambettola

Tutti noi siamo stati bambini e bambine e in quel tempo vivevamo tra coetanei i giorni dell’immortalità. “Dante infante”: così lo ha chiamato l’amico Roberto Papetti, giocattolaio, ricercatore, creatore di sogni e soprattutto instancabile uomo di pace. E il Poeta Dante, in quel tempo lontano, sicuramente si sarà nutrito di suoni e colori quando a primavera, nel bel mezzo del cammino della sua vita, ha iniziato il viaggio straordinario.

OMAGGIO DEGLI ARTISTI A FEDERICO FELLINI

Mostra di tele stampate a cura del Comune di Gambettola

L’INFANZIA DI FELLINI

Racconti su tela dell’artista Onorio Bravi stampati da Stamperia Pascucci 1826

MOMENTI D’ARTE

Collettiva di: Piero Bartolini – Daniele Vitali – Lina Mongiusti

CARNEVALE DI GAMBETTOLA

Opere in cartapesta a cura di Gambettola Eventi e Scuola della Cartapesta di Gambettola

La Scuola della cartapesta di Gambettola, denominata Una Scuola X le Mani è la prima scuola stabile per l’insegnamento della cartapesta nella Regione EmiliaRomagna. Il primo obbiettivo della Scuola, che coincide con il suo contenuto principale, è la trasmissione della conoscenza relativa alla manipolazione della cartapesta e delle tecniche affini, attraverso un’attività didattica che stimola la creatività, l’immaginazione e le risposte creative autonome, siano esse individuali che di gruppo.

