Faenza. Finale concorso canoro The Best Talent 2021: vincono Samantha Liliane (Under20) e Jennifer Mongardi (Big)

Si è svolta ieri, domenica 20 giugno, nella cornice del ristorante Monte Brullo a Santa Lucia di Faenza, la finalissima del concorso canoro “The best talent” edizione 2021.

Venti concorrenti in gara fra giovani proposte e big, si sono esibiti di fronte a una giuria presieduta da Roberto Costa, bassista ed ex produttore di Lucio Dalla, con a fianco Vania Leone (Radio Bruno), Marcello Romeo (dirett. rivista “Cuor di Vinile), Mirna Bagnacavalli (Resp. Una Voce per l’Europa e speaker di Punto Radio), Ruggero Ricci (cantautore e vocal coach).

Per le giovani proposte under 20 ha vinto Samantha Liliane, seconda classificata Mary Bianco e in terza posizione Ginevra Bencivenga. La categoria dei big è stata vinta da Jennifer Mongardi, secondo classificato Thomas Cangini e in terza posizione Simone Bacchilega.

Presenti come ospiti d’onore anche il vincitore della precedente edizione Speed, e il faentino Dylan Luppi che ottenne un ottimo risultato al contest musicale X-Factor del 2020. Entrambi hanno presentato i loro ultimi lavori musicali.