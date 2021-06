Festival Corti da Sogni: cinema italiano protagonista con Il Fagotto e Pizza Boy con l’attore Roberto Herlitzka

Prosegue il festival Corti da Sogni – Antonio Ricci in svolgimento all’arena del Sole di Lido di Classe.

Le proiezioni di lunedì 21 giugno propongono alle 21,30 il cortometraggio Il fagotto di Giulia Giapponesi che con grande originalità affronta il tema della denatalità che affligge l’Italia. Per effetto del problema un intero paese sta scomparendo, così il Governo mette in atto politiche di pressione, non solo psicologiche, sulle donne che ogni anno vengono chiamate in ufficio statale a spiegare il motivo della loro mancata maternità. A seguire sarà proiettato Nero dello svizzero Jan-David Bolt, in cui il protagonista Nerone fa di tutto per minimizzare il suo impatto sull’ambiente. La missione è difficile e richiede grandi sacrifici.

Dall’Iran giunge l’opera Exam di Sonia K. Hadad che racconta il coinvolgimento di un adolescente nel processo di consegna di un pacchetto di cocaina a un cliente. Il piano però non va come previsto.

Nella categoria dell’animazione arriva il secondo atto di un corto che ha riscosso un grandissimo successo nelle precedenti edizioni. Dalla Russia viene presentato He can’t live without cosmos del regista Konstantin Bronzit da San Pietroburgo. L’opera parla del rapporto madre e figlio, dell’amore e del destino umano. A seguire, nella sezione videoclip è protagonista l’israeliano Hanna di Mash hu al yaman (8A-WA) di Ben David Omer.

La serata prosegue con la cinematografia dell’estremo oriente con The future past di Alan Wai – Lun Cheng da Hong Kong. La giovane protagonista ha una possibilità di cambiare il passato; cresciuta in una famiglia con un solo genitore decide di tornare indietro nel tempo per prevenire la morte di suo padre. Il giro del mondo cinematografico ci porterà in Lituania con l’opera Golden Minutes di Saulius Baradinskas. I minuti d’oro che danno il titolo dell’opera rappresenta il tempo a disposizione per salvare una persona colpita da infarto. A seguire un nuovo lavoro in lizza nella sezione “Made in Italy” con Pizza Boy di Gianluca Zonta e interamente girato a Bologna. Una fredda notte poco prima di Natale, Saba, un portapizza georgiano, riceve una chiamata dalla moglie: le si sono rotte le acque e deve andare all’ospedale.

Il proprietario della pizzeria non lo lascia andare perché ci sono ancora tre pizze da consegnare. Saba non può permettersi di perdere il lavoro e si lancia in una corsa contro il tempo. Imbattendosi in umanità ormai alla deriva, dove nessuno prova un minimo di comprensione per quelle che possono essere le sue esigenze. Tra gli interpreti spicca la presenza di Roberto Herlitzka.

A chiudere la terza giornata di proiezione sarà Je fly (ITHAK) di Gasquet Justine (Francia)

La biglietteria aprirà alle 20,45 mentre le proiezioni prenderanno il via alle 21,30 (biglietto di ingresso alla singola serata: 2 euro).

La manifestazione è organizzata dal circolo Sogni in collaborazione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con la Uicc, con il sostegno della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna e con la collaborazione dell’associazione Solaris.