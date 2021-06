Lo scenografo ravennate Gaspare De Pascali tra i fautori del successo della serie Netflix “Summertime”

È di Gaspare De Pascali la scenografia della serie italiana “Summertime” uscita il 3 giugno su Netflix e girata tra Marina di Ravenna e Cesenatico. Sorprendente soprattutto per l’utilizzo del colore a livello di cromie e palettes, la scenografia di De Pascali ha contributo significativamente al successo della serie, ha valorizzato e reso attraenti le location della Riviera romagnola a cui è particolarmente legato.

“In “Summertime” abbiamo creato un nostro mondo all’interno del quale qualsiasi cosa fosse successa sarebbe stata vera, un “mondo perfetto”, con colori alla Wes Anderson e un’impostazione grafica in stile Ghirri – ha dichiarato Gaspare De Pascali -. La cosa più particolare è stata creare una profondità di campo di colore, cromatica, ottenendo qualcosa di diverso dal classico cinema in cui la profondità di campo si ha solo attraverso le sfumature del fuoco. La scenografia è stata trattata quasi come nei film d’epoca: attraverso l’utilizzo del colore ho modificato ogni singola location con tutti i suoi elementi. Grazie a “Summetime” ho riscoperto il mio territorio e me ne sono rinnamorato.”

De Pascali della scuderia OHBRAIN, si è formato all’istituto d’Arte e a Cinecittà in cui è entrato giovanissimo a lavorare. Nei suoi lavori pone un’attenzione particolare su l’inconscio umano e lo spazio che lo circonda attraverso la luce ed il suo utilizzo. Cura minuziosamente i dettagli che insieme alla forma sono il principio della sua formazione.

La seconda stagione del teen drama “Summertime” racconta le prime estati, i primi amori, le prime esperienze e vede i nuovi e i vecchi protagonisti sulla costa romagnola costruire il loro futuro, sempre alla ricerca di nuove sfide. Liberamente ispirata a “Tre metri sopra il cielo” di Federico Moccia, la serie è diretta da Francesco Lagi, Lorenzo Sportiello e Marta Savina, produzione Cattleya.