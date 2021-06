Stampatori, librai e cartari a Faenza dal XV al XVIII. All’ex Salesiani la presentazione del libro di Paolo Campana

Lunedì 21 giugno alle ore 21 presso la corte interna del complesso ex Salesiani di Faenza, sarà presentato il volume “Con ogni diligenza corretto e stampato – Stampatori, librai e cartari a Faenza dal XV al XVIII secolo” di Paolo Campana, edito dalla Casa Editrice Polaris di Faenza.

Con l’autore interverranno la Dr.ssa Federica Fabbri del Centro di Ricerca in Bibliografia dell’Università di Bologna, il Prof. Everardo Minardi, sociologo e il prof. Paolo Tinti del Dipartimento di Filologia Classica e Italianistica dell’Università di Bologna.

A partire dal XV secolo, un gran numero di stampatori, librai e cartari scelse Faenza, piccola città di una provincia periferica dello Stato Pontificio, per impiantare torchi, aprire botteghe e costruire mulini da carta. Punto di riferimento per letterati, cantastorie, astrologi, teologi, medici e filosofi ma al tempo stesso risorsa primaria di una comunità che fin dagli albori riconobbe le grandi potenzialità che la stampa avrebbe potuto esprimere, le botteghe fornirono un contributo di notevole rilievo allo sviluppo culturale della città nel corso dei secoli. Frutto di una lunga e approfondita ricerca in archivi storici e in biblioteche italiane ed estere, queste pagine ospitano la narrazione della dedizione dei protagonisti alla loro arte, le vicende che li videro coinvolti, i loro successi e i loro fallimenti, in un arco di tempo compreso tra il 1476 e la metà del XVIII secolo. Il gemito dei torchi, il sommesso mormorio dei librai tra scaffali di volumi appena stampati, il frastuono delle pile al lavoro nella cartiera accompagnano il lettore alla scoperta di un mondo affascinante, quello dell’ars artificialiter scribendi, una delle più straordinarie invenzioni dell’intera storia del genere umano.

L’autore

Paolo Campana, nato a Bologna nel 1965, vive a Faenza dal 1971. Cresciuto professionalmente sulle orme del padre “linotipista errante”, da trentacinque anni svolge la sua attività nel mondo della stampa. Cultore di storia e archeologia locale, ha curato personalmente la trascrizione di un antico manoscritto di cronache camaldolesi dalla quale, in seguito, ha tratto il volume L’antica abbazia dei santi Ippolito e Lorenzo in Faenza (Tip. Faentina Editrice, Faenza). È autore della guida turistica Pirenei (Calderini, Bologna) e coautore di Zavagliando (Bottega Bertaccini, Faenza), vocabolario di parole di uso corrente derivate dall’italianizzazione di termini dialettali faentini.