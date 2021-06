Taglio del nastro per la mostra fotografica che celebra i 500 anni della pieve di Santo Stefano a Pisignano

Si è svolta in una calda sera di giugno nella comunità di Pisignano, un doppio evento: il 10° compleanno dell’associazione di promozione sociale Francesca Fontana (2011-2021) con la ricorrenza “nulla va perso … ricordando Francesca” e il 500° anniversario della riedificazione della Pieve di Santo Stefano Protomartire in Pisignano (1521-2021).

Per l’occasione si è proceduto all’inaugurazione della mostra fotografica che ripercorre la storia di ieri e di oggi della pieve e della comunità parrocchiale di Pisignano, della presentazione di una bellissima pubblicazione in quadricromia dedicate ai 500 anni della riedificazione della Pieve, ed infine per concludere la serata un straordinario coro Ad Novas diretto da Monica Poletti e accompagnato da cinque professori di musica con quintetto d’archi che ha concluso l’evento con tanta soddisfazione e applausi a scena aperta dei presenti.

Erano presenti i rappresentanti del comitato organizzatore, Don Lorenzo Lasagni parroco di Pisignano, Paola Novara (che ha raccontato gli aspetti più salienti della raccolta dell’illustrazione che lei ha curato e i contenuti più importanti), Gabriele Zelli, Renato Lombardi e Gianni Grandu coordinatore, ed inoltre il presidente del Cdz di Pisignano Cannuzzo Anna Altini (che ha proceduto con il taglio del nastro con le altre istituzioni della mostra), della Asd Grama di Pisignano Cannuzzo Biondi Agostino, il presidente della Aps Francesca Fontana Paolo Pistocchi, l’assessore del comune di Cervia Cesare Zavatta (che ha portato il saluto dell’amministrazione comunale di Cervia ed ha condiviso questo importante evento e sottolineando molto evocativo e importante per la nostra comunità cervese e non solo e che si inserire in pieno nel contesto delle iniziative culturali), il consigliere comunale Pierre Bonaretti, Il comandante della Polizia Locale Sergio Rusticali, Il presidente del Credito Cooperativo Romagnolo Valter Baraghini, rappresentanti della Libera Università degli Adulti di Cervia, e altri rappresentanti territoriali e associativi del territorio.

Dopo il saluto iniziale del coordinatore degli eventi Gianni Grandu, che ha tracciato brevemente come si è arrivati alla costituzione del gruppo e al lavoro di squadra, ha sintetizzato quelli che saranno gli eventi che seguiranno in questo anno così importante per la Pieve. Si è soffermato sull’importanza della realizzazione dei due momenti culturali quello sulla mostra fotografica e quello sulla illustrazione storica, che rappresentano due “perle” che rimarranno anche in futuro e permetteranno a tante persone di conoscere in modi diversi la storia di questa pieve e della sua comunità.

Da sottolineare che la pubblicazione di 16 pagine in quadricromia, realizzata in 10.000 esemplari, sarà distribuita gratuitamente, in tutte le occasioni di incontri e momenti di approfondimento sulle iniziative, grazie all’impegno economico della parrocchia di Pisignano e di cui don Lorenzo Lasagni ha fortemente voluto, proprio per una capillare informazione e raggiungimento di tante persone, famiglie, enti e associazioni, scuole ed alla disponibilità e professionalità di Paola Novara che ne ha curato i contenuti.

La mostra si compone di pannelli giganti del formato 1,5×2, in materiale forex e si presenta di grande effetto e prestigio, la stessa è stata realizzata grazie al contributo del comune di Cervia – Assessorato alla cultura; al Consiglio di zona nr.5 di Pisignano Cannuzzo, dalla Società sportiva Grama di Pisignano Cannuzzo e dall’Associazione di Promozione Sociale Francesca Fontana.

La mostra che è stata curata da Gianni Grandu, per i 500 anni della riedificazione della pieve, rimarrà fino al 26 dicembre di quest’anno, in occasione della festa del patrono nella quale si concluderanno le iniziative con la consegna della XIII borsa di studio Francesca Fontana a giovani universitari cervesi e lo scoprimento di una targa a ricordo di don Giuseppe Senni, pievano, che è stato l’esecutore della ristrutturazione della pieve a fine anni 70 e ai primi anni ‘80. Parroco umile e determinato e molto amato dai parrocchiani, che ha portato a termine i lavori che oggi tutti noi possiamo apprezzare nella sua bellezza. La mostra sarà visibili prima o dopo la Santa messa (ore 18 prefestiva e ore 11 festiva) e durante tutti i momenti di apertura della pieve, oltre alle programmate iniziative.

Al termine dell’inaugurazione ha allietato la serata il concerto con del coro polifonico Ad Novas diretto da Monica Poletti.