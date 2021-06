Alla Festa della Musica di Lugo, l’omaggio ad Astor Piazzolla del Grupo Candombe

Martedì 22 giugno si concludono gli appuntamenti con la Festa della Musica nel giardino di Villa Malerbi, in via Emaldi 51, a Lugo. Il Grupo Candombe propone dalle 21.15 l’omaggio ad Astor Piazzolla, in occasione del centenario della sua nascita.

L’esperienza internazionale del progetto Grupo Candombe del sassofonista e compositore Silvio Zalambani, insieme alla cantante argentina Sandra Rehder, danno vita a una raffinata interpretazione del tango di Piazzolla attraverso alcune delle composizioni più rinomate del più grande innovatore del tango argentino e ad altri brani originali a lui dedicati. Per l’occasione saliranno sul palco Sandra Rehder (voce), Silvio Zalambani (sax, soprano e arrangiamenti), Donato D’Antonio (chitarra), Vittorio Veroli (violino), Tiziano Negrello (contrabbasso), Massimo Mantovani (pianoforte).

Grupo Candombe è un progetto di ricerca sugli stili latinoamericani ideato e curato da Silvio Zalambani. La formazione ha al suo attivo quattro cd e un dvd inciso dal vivo, per le Edizioni Musicali Borgatti di Bologna. Nello spettacolo vengono proposte alcune delle composizioni e dei tanghi canzone più rinomati di Piazzolla, interpretati dalla voce della cantante argentina Sandra Rehder, insieme ad altre composizioni dello stesso Zalambani dedicate al grande Maestro argentino. Silvio Zalambani & Grupo Candombe si sono esibiti con successo in numerosi teatri e festival in Argentina, Brasile, Cile, Cuba, Finlandia, Francia, Spagna, Svizzera e, naturalmente, in Italia.

Silvio Zalambani è stato ospite più volte alla tv argentina “Solo Tango” ed è stato intervistato dal vice-presidente dell’Accademia Nazionale del Tango di Buenos Aires, Gabriel Soria, è inoltre nominato all’interno del “Diccionario del Tango in Catalunya” (Casa America-Catalunya). Sandra Rehder è considerata una delle voci di tango più interessanti del panorama musicale attuale. La cantante argentina ha partecipato a numerosissimi Festival Internazionali di Tango in Argentina, Cile, Finlandia, Francia, Inghilterra, Italia, Spagna, Svizzera e Turchia. Ha realizzato sette cd a suo nome insieme a rinomati artisti argentini tra i quali: Pablo Mainetti, César Angeleri, Pablo Agri, Raúl Carnota. Pablo Logiovine, Horacio Fumero, Marcelo Mercadante. Dal 2009 collabora col progetto Grupo Candombe di Silvio Zalambani.

L’ingresso è libero con obbligo della prenotazione ai numeri 0545 38540 o 389 1954270, oppure via mail all’indirizzo malerbi@comune.lugo.ra.it. In caso di maltempo il concerto sarà rimandato. Per maggiori informazioni visitare il sito www.scuolamalerbi.com.