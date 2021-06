Cena e concerto al Monte Brullo di Faenza: il 23 e 24 giugno due serate con il Gallo Team

Parte mercoledi 23 giugno la rassegna Cena & Concerto al Monte Brullo di Faenza con il Gallo Team guidato dal bassista di Vasco Rossi il mitico Gallo Gollinelli che ha già fatto il primo sold out. Si raddoppia il giorno dopo giovedì 24 giugno sempre con il Gallo Team per chi vuole prenotare fin da ora e ascoltare la migliore band di tributo a Vasco Rossi esistente sul globo terrestre, grazie alla chitarra di Cristian Cicci Bagnoli, in testa alle top indipendenti con il suo nuovo singolo, e a un quartetto ormai rodatissimo di vecchi e storici rockers.

Una vera chicca unica e imperdibile sarà il nuovo live dei Nomadi previsto per mercoledì 30 giugno per la storica band di Beppe Carletti che festeggia quest’anno in grande i suoi 60 anni di attività con un disco che celebra la storia del gruppo e che sta andando alla grande in radio appena uscito.

Tra gli eventi di luglio da segnalare il 14 luglio l’arrivo del duo Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte dei Matia Bazar.

Per informazioni e prenotazioni: 338.8811963 e 349.4461825