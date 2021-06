Classe al Chiaro di Luna: aperta la biglietteria di fronte al Classis

Ieri pomeriggio, 21 giugno, primo giorno di apertura della biglietteria della rassegna Classe al Chiaro di Luna, situata di fronte all’ingresso del Museo Classis Ravenna, in via Classense 29: un centinaio le persone che si sono presentate per acquistare gli spettacoli sia degli eventi teatrali, tra cui il comico, che dei concerti.

La biglietteria di fronte al Classis è attiva con i seguenti orari:

dal 21 Giugno: dal lunedì al venerdì, dalle 16.00 alle 19.00;

dal 14 Luglio, durante le serate degli eventi, dalle 16.00 alle 21.00

La biglietteria dell’Antico Porto, via Marabina 7 (loc. Ponte nuovo), sarà attiva dal 26 giugno, solo durante le serate degli eventi, nei seguenti orari: dalle 19.30 alle 21.00.

Per gli acquisti in sede non si può garantire che gli spettatori potranno sedersi accanto ad amici o parenti

Già attiva, da oltre una settimana, la biglietteria online: www.classealchiarodiluna.it

Sabato 26 giugno, alle ore 21 presso la nuova arena allestita all’Antico Porto di Classe, ad inaugurare la rassegna Ivano Marescotti con Dante Vivo: l’istrionico attore, accompagnato da attori professionisti, personalità del mondo della cultura e studenti delle Scuole Superiori di Ravenna, interpreta i Canti I e III dell’Inferno. Musiche di Marianne Gabri – arpa elettrica e Roberto Passuti – live electronics.

La lettura dei Canti è anticipata da un’introduzione spettacolare sul sommo Poeta come personaggio narrante, al fine di godere del suo viaggio avventuroso, della poesia e della musicalità vocale.