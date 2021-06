Fusignano. La Festa di San Giovanni nel giardino del museo San Rocco

Mercoledì 23 giugno a Fusignano si celebra la festa di San Giovanni, nel giardino “Ezio Raimondi” del museo civico San Rocco. La serata comincia con un appuntamento per i più piccoli: alle 17.30 ci sarà un laboratorio creativo per bambini da 8 a 12 anni con il giocattolaio Roberto Papetti, in collaborazione con la mostra “Musei chiusi apre” (prenotazione obbligatoria chiamando l’Urp di Fusignano allo 0545 955653).

Alle 21 ci sarà la premiazione del concorso della Pro Loco “L’angolo fiorito”, mentre alle 21.30 la serata entra nel vivo con il concerto di Jabel Kanuteh e Marco Zanotti. Due anime musicali con due strumenti apparentemente così distanti, la kora e la batteria, si incontrano e si corrispondono in un dialogo musicale che parla di umanità, di tradizione e di speranza. Jabel Kanuteh è un griot del Gambia, suona la kora come vuole la tradizione centenaria del suo cognome e, tra le storie che racconta, c’è anche la sua di migrante tra il Sahara, la Libia e il Mediterraneo. Marco Zanotti, è un visionario musicista romagnolo già direttore della Classica Orchestra Afrobeat e di Cucoma Combo, oltre che traduttore della biografia di Fela Kuti e instancabile agitatore culturale. Freedom of Movement è il titolo del loro primo album insieme, registrato nell’inverno del 2019 con la partecipazione di Paolo Angeli come ospite speciale.

Dalle 17.30 alle 22.30 il museo rimarrà eccezionalmente aperto al pubblico. Inoltre, durante la serata è possibile acquistare mazzetti di erbe officinali a cura della Pro Loco, L’acqua di San Giovanni a cura di Genitori Fusi e piantine officinali a cura di Auser. Lungo corso Emaldi saranno allestiti dei mercatini.