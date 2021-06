I terribili cinque: al parco Savorini di San Bernardino spettacolo per famiglie con Michele Fenati

Iniziativa per grandi e piccoli al parco G. Savorini di San Bernardino di Lugo. Mercoledì 23 giugno alle 21 nella frazione lughese va infatti in scena lo spettacolo “I Terribili Cinque” per bambini, famiglie e adulti.

L’evento unisce alla narrazione anche la musica e vedrà protagonisti Michele Fenati alla voce, Fabrizio Tarroni alla chitarra e Milko Merloni al contrabbasso.

Inoltre, i bambini parteciperanno alla rappresentazione, interpretando i protagonisti della storia. Lo spettacolo racconta di come i cinque animali più brutti, rifiutati e mal voluti da tutti, diventeranno degli idoli dopo aver costituito una band. Gli altri animali smetteranno infatti di prenderli in giro e di rifiutare la loro presenza. Grazie alla musica diventeranno tutti grandi amici.

A fine spettacolo verranno effettuati giochi musicali con i bambini presenti. L’ingresso è a offerta libera. L’evento si svolge nel rispetto delle normative anti Covid-19 vigenti.

La prenotazione è obbligatoria ai numeri 347 8162603; 348 7007023 o 333 2655089. L’ingresso al parco G. Savorini è da via Cafiero. L’iniziativa è organizzata dall’associazione Il Ponte di San Bernardino e dalla Consulta di San Bernardino con il patrocinio del Comune di Lugo.