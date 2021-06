Lugo. Musica e letture nel giardino di Villa Malerbi

Secondo incontro, mercoledì 23 giugno alle 18, con “L’arte delle parole”, le letture promosse dall’Associazione culturale “ViviAmo le Parole” e dedicate all’arte nella letteratura, proposte con un accompagnamento musicale dal vivo. In questa seconda iniziativa nel giardino di Villa Malerbi di Lugo va in scena l’incontro “Penne d’artista”.

Per l’occasione sono previste letture di brani scritti da artisti che si sono anche cimentati nella scrittura: pittori come Vincent Van Gogh, musicisti come Riccardo Muti e registi come Jean Renoir, figlio del pittore impressionista Pierre-Auguste. L’accompagnamento musicale è a cura della scuola di musica Malerbi di Lugo.

In caso di maltempo l’incontro sarà annullato. Il programma di “ViviAmo le Parole” prosegue venerdì 2 luglio con l’ultimo appuntamento. Il progetto “Dell’arte e della parola” è promosso dall’associazione culturale “ViviAmo le Parole” in collaborazione con la biblioteca “Fabrizio Trisi”. Gli appuntamenti sono a ingresso libero, ma per rispettare la normativa antiCovid, è previsto un numero limitato di posti. Per ulteriori informazioni, contattare la biblioteca al numero 0545 38556, o alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.