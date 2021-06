Pieve Cesato. Festa Patronale di San Giovanni Battista, in serata presentazione del libro “La Romagna delle Pievi”

Giovedì 24 giugno, in occasione della Festa Patronale di San Giovanni Battista, in mattinata si svolgeranno momenti di preghiera nella Scuola dell’Infanzia “Don Bosco” e del CREE “Zootropolis. Alle 19.30 si terrà la Preghiera dei Vespri solenni mentre, un’ora dopo, sarà celebrata la Santa Messa solenne.

Alle 20.50 la serata si concluderà con la presentazione dei volumi: “Cronologia di lavori e restauri dal 2002 al 2020 Mons. Vittorio Santandrea 52° anniversario dell’ordinazione presbiterale 20° anniversario di Parroco a Pieve Cesato”

e “La Romagna delle Pievi” di Paola Novara, con particolare riferimento al capitello/altare bizantino della Pieve di Cesato.

La relatrice sarà la professoressa Paola Novara, presente nella Pieve alla ore 20.50 per illustrare lo straordinario reperto collocato a sostegno dell’altare della Pieve di Cesato. Esso è costituito da un capitello del VI secolo con il monogramma di Teodorico ed è del tutto simile a quelli collocati a Ravenna in Piazza del Popolo a sostegno degli archi del portico del Palazzo Veneziano sede dell’amministrazione Comunale. In collaborazione con l’Associazione “Ravenna Centro Storico” e il patrocinio del Museo Diocesano “G. Battaglia”.