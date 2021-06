Magazzeno Art Gallery riapre con la mostra di Nicola Montalbini

Torna Magazzeno Art Gallery con la prima mostra in presenza dopo il lockdown e lo fa con un evento speciale: la personale-collettiva dell’artista ravennate Nicola Montalbini.

La mostra, la seconda dell’artista a MAG, si intitola “Mostra collettiva di Nicola Montalbini” ed intende indagare le molteplici personalità dell’artista che racchiude in sé più correnti rielaborate e tenute insieme da un unico filo conduttore.

La prolifica produzione del pittore consente appunto al curatore Daniele Torcellini di proporre molte delle serie elaborate nell’ultimo periodo da Nicola: partendo dai disegni, passando per un paesaggio metafisico, arrivando a schermi LCD spaccati, attraversando mondi vegetali ed urbani, la mostra sarà un excursus nell’immaginazione dell’artista. Il palazzo del 1800 che ospita la galleria sarà così invaso da magici mondi che rimoduleranno lo spazio in funzione di una nuova visione della realtà.

La mostra è presentata da Alessandra Carini e curata da Daniele Torcellini, autore del testo critico.

L’inaugurazione è prevista per venerdì 25 giugno dalle 18:30 nella sede della galleria in via Mazzini 35 a Ravenna.

L’esposizione è visitabile fino al 29 agosto nei seguenti orari: mercoledì e venerdì dalle 17:30 alle 23:30; sabato dalle 10:30 alle 13:00. Altri giorni su appuntamento.