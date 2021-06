Secondo appuntamento con le “passeggiate alla luce del tramonto” organizzate dalla la Pro Loco di Faenza

Secondo appuntamento con la Pro Loco Faenza per le “passeggiate alla luce del tramonto” giovedì 24 giugno alle 19.45. Anche stavolta, dopo i giardini di Casa Galleati di giovedì scorso, si visiteranno, per la cortese disponibilità dei proprietari, due centralissimi spazi verdi: il giardino di Palazzo Bracchini in via XX Settembre e quello Zauli-Naldi in Corso Matteotti.

“Comun denominatore” fra i due è la presenza degli eleagni, rampicanti ultracentenari unici a Faenza e sicuramente oggetto di scambio fra i rispettivi proprietari dell’epoca che erano parenti. Nel primo gli eleagni incorniciano il portale interno, nel secondo invece rivestono il grande fondale, un

tempo probabilmente dipinto con un paesaggio prospettico.

In Palazzo Bracchini si visiterà anche lo scalone monumentale barocco, costruito nel ’700 da Carlo Cesare Scaletta e che presenta ancora tutti gli elementi originali. Il giardino Zauli-Naldi è il più centrale di Faenza oltre che tra i più belli per la sua dimensione intima, raccolta e contemplativa, inaccessibile alle auto, con aiuola semi-ellittica, vasca, siepi, fiori, un grande e produttivo maraschino ed una secolare glicine. Anche se l’edificio che lo ospita è settecentesco, esso assunse la sua forma attuale nel 1948 quando fu soppresso l’orto di guerra preesistente.

È richiesto un contributo destinato a fini culturali di 3 euro. Ritrovo: a piedi presso Pro Loco, Voltone della Molinella

Prenotazione obbligatoria, posti limitati, uso della mascherina, comportamenti adeguati al momento di emergenza sanitaria.

Per informazioni e prenotazioni:

PRO LOCO FAENZA Voltone Molinella 2 – tel. 0546 25231 – info@prolocofaenza.it – www.prolocofaenza.it.