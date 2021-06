Al Lugo Summer Live la musica dei Pink Floyd con the Sound’s Dealers

Sono i The Sound’s Dealers i protagonisti del Lugo Summer Live di venerdì 25 giugno. Alle 21.30 la tribute band dei Pink Floyd si esibirà in piazza Mazzini, a Lugo. Nati nel 1984 e musicalmente attivi dal 1989, i Sound’s Dealers fin dai loro esordi hanno scelto il loro stile musicale: suonare brani interamente composti da loro. A fine 2011, con la registrazione in studio della cover di Comfortably Numb, ha inizio il progetto “The Sound’s Dealers – Pink Floyd Experience – duemiladodici” con un repertorio interamente composto da brani dei Pink Floyd. Nel 2012 il progetto si consolida prendendo il nome “The Sound’s Dealers – Pink Floyd The Wall Experience”: in scaletta buona parte dei brani di “The Wall” e tantissimi altri che hanno scritto la storia dei Pink Floyd.

L’ingresso è a offerta libera. L’evento è organizzato dall’associazione Luge20, con il patrocinio del Comune di Lugo, il contributo di Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio Ascom Lugo, AnimaLugo e Consorzio Energia&Habitat, oltre alla partecipazione di attività commerciali della città e del territorio. La direzione artistica è di Livio Venturini. Per ulteriori informazioni contattare il numero 392 7677315.