Catertour: Concerto all’alba per Noemi sulla spiaggia libera di Cervia Milano Marittima

Dopo Pesaro e Senigallia il “CaterTour” del programma radiofonico di Rai Radio Due “Caterpillar” è arrivato sulla spiaggia di Milano Marittima per l’ultimo appuntamento stagionale, che chiude il tour partito da Pesaro. E per chiudere in bellezza, la produzione Rai in collaborazione con l’amministrazione comunale di Cervia, ha organizzato questa mattina, venerdì 25 giugno, il concerto all’alba di Noemi.

Puntualissima, alle 6 la cantante romana è salita sul palco per allietare i tantissimi fans che hanno invaso la spiaggia libera di Milano Marittima, già in fila quando ancora era buio. Accompagnata al pianoforte dal maestro Luciano Zanoni, Noemi ha ripercorso alcuni dei suoi brani più famosi come “L’amore si odia”, “Briciole”, “Sono solo parole” fino ad arrivare al successo presentato quest’anno al Festival di Sanremo “Glicine”.

Un ora abbondante del repertorio in cui Noemi ha sfoderato tutta la sua grinta e la sua indiscutibile voce black, incalzata dai conduttori del programma radiofonico, che a più riprese l’hanno richiamata sul palco. Anche il sindaco di Cervia Massimo Medri non è voluto mancare all’evento, e nonostante l’orario un po’ proibitivo anche diversi componenti della giunta comunale hanno accompagnato il sindaco.

Per Noemi si trattava della prima esibizione in pubblico dall’inizio della pandemia, una data zero che apre alla tournèe ufficiale in partenza da Ferrara il 4 luglio.

Alle 12 nella pineta di Milano Marittima il programma della giornata è poi proseguito con il Caterchef, il game show che mette in gara i cuochi di oggi e di domani sui grandi temi dell’alimentazione e della sostenibilità. Sul palco fra il verde di nuovo Filippo Solibello e Marco Ardemagni.

IL PROGRAMMA DI DOMANI SABATO 26 GIUGNO

Ingresso Pineta Milano Marittima, via Ravenna, Stadio dei Pini

ore 11.00

Un biglietto per Patrick Zaki

Libera e Amnesty International insieme con una raccolta fondi per l’acquisto del biglietto di ritorno in Italia di Patrick Zaki.

Conducono Massimo Cirri e Sara Zambotti con don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, Riccardo Noury, portavoce di Amnesty International Italia, Massimo Medri sindaco di Cervia, Matteo Ricci Sindaco di Pesaro, una rappresentanza dei sindaci che hanno chiesto la cittadinanza italiana per Patrick Zaki.

Si rialza in volo l’Aquilone per Zaki realizzato da Amnesty International con Articoli 21 e il Festval dei Diritti Umani.

Ingresso Pineta Milano Marittima, via Ravenna, Stadio dei Pini

ore 18.00

Salto di specie per la salute pubblica: storie dalla pandemia

Talk condotto da Massimo Cirri e Sara Zambotti con le improvvisazioni musicali di Elianto.