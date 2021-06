Conselice. Al Teatro Comunale Antonio Cornacchione chiude la stagione teatrale 2020/21

Dopo il successo delle due serate con Emanuela Aureli, sarà Antonio Cornacchione venerdì 25 e sabato 26 giugno al Teatro Comunale di Conselice a chiudere la stagione teatrale 2019-2020. Ci sono ancora posti disponibili per chi volesse assistere agli spettacoli.

Venerdì 25 giugno e sabato 26 giugno alle ore 21.00 va in scena “D.E.O. ex MACCHINA – Olivetti … un’occasione scippata” di e con Antonio Cornacchione, collaborazione ai testi di Massimo Cirri. Una grande firma all’ideazione e regia di questo spettacolo, quella di Giampiero Solari, affermato regista teatrale, autore televisivo e regista televisivo italiano.

Durante gli anni impiegatizi passati alla Olivetti ho sentito favoleggiare a lungo della sua Divisione Elettronica: si raccontava di studiosi giovanissimi scelti personalmente dal cinese Mario Tchou. C’erano matematici, ingegneri, periti elettronici e meccanici. Provenivano da tutta Italia, lombardi, romani, napoletani, ma anche dal resto del mondo. La voce più insistente era quella che li voleva tutti matti. Una via di mezzo tra Archimede Pitagorico e Jim Morrison! Ho fatto le mie ricerche e non posso fare altro che confermare la voce: Si, Lo erano!

Antonio Cornacchione

Divertente e pungente, il celebre comico racconta, con le dovute libertà narrative, la vera storia della D.E.O accompagnandoci con leggerezza nelle sue memorie da impiegato, alla scoperta dei ricercatori eroici che portarono l’elettronica Italiana a competere nel mondo – Adriano Olivetti, Mariano Rumor e altri protagonisti dell’epoca. Cornacchione ripercorre la storia della D.E.O., dagli entusiasmanti anni di Barbaricina alla vendita della Divisione Elettronica agli americani (con il colpevole disinteresse dei governanti di allora), fino ad arrivare alla situazione attuale con la vendita di quel che resta della Olivetti a una serie infinita di società frutto delle varie ristrutturazioni aziendali degli anni passati. Alcuni rami sono vivi e vegeti e addirittura rilanciati nel campo informatico, altri sono morti o finiti in mani poco onorevoli … Da vedere, perché come dice il saggio, solo conoscendo il passato si può capire il presente.

Biglietto intero € 16,00 ridotto € 13,00. Prenotazioni telefoniche giorni feriali dalle 17.30 alle 19.30: cell. 333-5748015 oppure 377-9698434.

Il Teatro Comunale di Conselice è in via Selice 127-129.

L’iniziativa è realizzata con la collaborazione del Comune di Conselice e Bottega del buonumore. Per ulteriori informazioni visitare i siti internet www.comune.conselice.ra.it, www.labottegadelbuonumore.it o www.davidedalfiume.it, o scrivere a biglietteriateatroconselice@gmail.com.

Obbligatorio l’uso della mascherina per tutta la permanenza in Teatro. L’accesso in Teatro sarà consentito dalle ore 20.00 per consentire al personale di sala il rispetto delle norme previste dai Decreti in vigore a tutela del pubblico e la collocazione nei nuovi posti.