Ultimo appuntamento con gli AperiTrisi letterari, ospite l’illustratrice lughese Irene Penazzi

La rassegna degli AperiTrisi letterari 2021 sul web si conclude, venerdì 25 giugno, con l’illustratrice Irene Penazzi, che presenterà il suo ultimo lavoro Su e giù per le montagne (Terre di mezzo Editore 2021) in un filmato che sarà pubblicato alle 17.30 sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della biblioteca Trisi di Lugo.

Il libro, adatto a tutte le età, segue un percorso ben preciso, un sentiero che si può visualizzare sulla mappa, presente con un gioco. Protagonista la vita in montagna tra passeggiate in compagnia di stambecchi e marmotte, notti in tenda a guardare le stelle, giochi in riva al lago, boschi pieni di funghi da raccogliere in compagnia.

Irene Penazzi è autrice e illustratrice. Laureata al corso specialistico di Illustrazione per l’editoria presso l’Accademia di Belle Arti di Bologna, ha svolto un periodo di studi Erasmus presso la Haw di Amburgo. Ha collaborato con l’Associazione Culturale Hamelin di Bologna. Ha ricevuto riconoscimenti a livello nazionale e internazionale, tra cui la Menzione Speciale della Giuria al Premio Rodari 2019 per Nel mio giardino il mondo (Terre di mezzo Editore, 2019) e la selezione nella Ibby Honour List 2020 con lo stesso titolo. Voci dal mondo verde è stato selezionato nella terzina finalista, categoria Divulgazione del premio Orbil 2020 dell’Associazione Librerie Indipendenti Ragazzi.

Collabora con diverse case editrici, italiane e francesi, tra le quali Terre di Mezzo Editore, Editoriale Scienza e Franco Cosimo Panini. Svolge laboratori creativi per ragazzi e adulti, anche nelle scuole e di recente è ospite di una residenza d’artista presso Les Tours a Draguignan nel sud della Francia.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 0545 38556 o scrivere alla mail trisi@comune.lugo.ra.it.