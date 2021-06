Cervia, con il fotografo Massimo Sordi, parte la prima Residenza d’artista nella cornice del progetto Note di Sguardi

Con il fotografo Massimo Sordi, parte la prima Residenza d’artista nella cornice del progetto Note di Sguardi, promosso dal Consiglio di zona 1 Cervia centro, nel contesto del più ampio programma di Arte pubblica in transito 2019 – 2021. Rimembranza, memoria e ricordo come rigenerazione dei legami di Comunità.

Martedì 29 giugno alle ore 18.30 l’incontro con MASSIMO SORDI – LA NATURA DELLA FOTOGRAFIA è presso la Biblioteca Comunale “Maria Goia” di Cervia in Via Circonvallazione Edoardo Sacchetti, 111. A causa delle restrizioni dovute al Covid 19 l’evento è fruibile da un massimo di 30 persone, con PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA presso: blblioteca@comunecervia.it / oppure tel. 3281505916.

MASSIMO SORDI – Architetto, fotografo e curatore, dal 2001 è docente dell’Alma Mater Studiorum, Università di Bologna, dove insegna Storia e Tecnica della Fotografia, AFPG II – Laboratorio di Fotografia. Coordinatore delle diverse attività fotografiche è correlatore di molte tesi di laurea. È impiegato presso l’ufficio Ambiente del Comune di Castelfranco Veneto. Curatore del SI Fest, Festival Internazionale di Fotografia di Savignano sul Rubicone (FC), tra il 2010 e il 2014. Ha coordinato progetti fotografici sul territorio e workshops internazionali. Ha ideato Global Photography (2009-2013), progetto sulla giovane fotografia internazionale, presentato, attraverso mostre e cataloghi, in molte città italiane e all’estero e ha curato le mostre di Max Pam (Australia), Gerry Johansson (Svezia), Hans-Christian Schink (Germania), Ute e Werner Mahler (Germania), Rob Hornstra (Olanda), Bernhard Fuchs (Austria), Michael Wolf (Hong Kong), Roger Ballen (Sudafrica), Simon Roberts (GB), Joachim Eskildsen (Danimarca). La sua prima monografia “Indian photographs” è stata pubblicata a settembre 2010 per Alinea. Nel 2013 ha curato un progetto di residenza d’artista per 10 fotografi a Castelfranco Veneto sul tema della città murata, esposto in mostra e pubblicato nel catalogo LNM10, nel 2014 ha ideato Atlante.it, 35 progetti fotografici di collettivi italiani, esposto al SI Fest 23^ edizione. E’ stato nominato tra i curatori del Padiglione Venezia per la Biennale di Architettura del 2016.