Il Teatro Due Mondi di Faenza ripropone la rassegna “Un teatro al verde” nel giardino della Casa del Teatro

Alberto Grilli, direttore artistico del Teatro Due Mondi, ha presentato recentemente alla città il programma completo della rassegna teatrale Un teatro al verde, che partirà nel cortile della Casa del Teatro domenica 11 luglio.

“Questo tempo sospeso si sta allungando – ha affermato -. Lo scorso anno speravamo che le cose sarebbero presto tornate alla normalità, cosa che non è successa: ora la normalità è comunque fatta di difficoltà, paura, distanziamento, qualcosa di diverso da prima della pandemia. Abbiamo quindi rinunciato alla programmazione invernale della Casa del Teatro e riproponiamo un nuovo progetto di spettacoli all’aperto”.

“Incontrare le persone, il pubblico, nel nostro cortile, sotto le fronde degli alberi, è comunque un momento piacevole e indispensabile – ha aggiunto -: nell’estate del 2020 eravamo sempre in tanti, tutti desiderosi di ritornare a godere del teatro, ascoltare voci e parole, viaggiare con la fantasia, perdersi dentro emozioni e visioni che la realtà spesso ci nega. Cercare la leggerezza e la bellezza, seduti a distanza ma vicini col cuore. Ripartiamo quindi da quelle sensazioni e da quei momenti per ridarci l’occasione di sentirci comunità curiosa e sognante e per fare questo abbiamo deciso di iniziare la nuova stagione con una insolita proposta: un appuntamento all’alba con la magica arte del Kathakali, una danza indiana propiziatoria perché sorga un futuro sereno per tutti, una rinnovata ricerca di umanità e di relazioni vere, dirette, fatte di corpi, sorrisi non celati, abbracci”.

“Poi una proposta per ragazzi e spettacoli dalle diverse forme ed estetiche – ha continuato -, tutte accomunate da un artigianato d’arte e dal desiderio che il teatro sia per tutti e di tutti: fra questi il debutto della più recente produzione del Teatro Due Mondi, “Rossini flambé. Opera buffa in cucina”, una nuova tappa sulla nostra ricerca di un teatro popolare d’arte, dove il canto, la musica e la comicità sono ingredienti per un ricco piatto che diventa luogo di incontro per costruire e rinnovare relazioni dal sapore vero”.

Come ormai abitudine da qualche anno gli spettacoli saranno seguiti da un momento di incontro tra artisti e spettatori coordinato da Michele Pascarella, critico teatrale.

Per diverse e complesse questioni tecniche è stato necessario rinunciare alla modalità di ingresso libero con offerta libera all’uscita che da qualche anno era segno distintivo della Casa del Teatro, ma per non rinunciare ad aprire le porte a un nuovo pubblico e per facilitare la frequentazione a tutti i cittadini il costo del biglietto, con un gesto non solo simbolico ma anche concreto, è stato fissato a soli 2 euro.

IL PROGRAMMA

domenica 11 luglio ore 05.30

Teatro dell’Albero APRIAMO LE DANZE. AURORA DI KATHAKALI

Un ritrovo mattutino, una partenza all’alba per scoprire il mondo del Kathakali, questa “arte totale” classica indiana che è un connubio fra teatro, danza, musica, canto, trucco e costume. Parashurama, guerriero saggio e grande devoto di Shiva, si sveglia a causa di un forte boato provocato da Rama, figlio di Dasaratha, venuto per spezzare l’arco di Shiva e in ricompensa prendere per sposa Sita, la bella figlia del Re Janaka. Parashurama si fa trascinare dalla rabbia e dovrà imparare che non bisogna fermarsi alle apparenze.

martedì 13 luglio ore 21.30

Stivalaccio Teatro ROMEO E GIULIETTA – l’amore è saltimbanco

1574. Venezia in subbuglio. Per calli e fondamenta circola la novella: Enrico III di Valois passerà una notte nella Serenissima. Il Doge incarica due ciarlatani saltimbanco dai trascorsi burrascosi di dare spettacolo in onore del principe. Mica una storia qualunque, la più grande storia d’amore che sia mai stata scritta: Romeo e Giulietta. Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, provare lo spettacolo ma, soprattutto: dove trovare la “Giulietta” giusta, casta e pura, da far ammirare al principe Enrico? Ed ecco comparire la procace Veronica Franco, poetessa e “honorata cortigiana” della Repubblica… Si assiste dunque ad una “prova aperta”, alla maniera dei comici del Sogno di una notte di mezza estate, dove la celeberrima storia del Bardo prende forma e si deforma.

venerdì 16 luglio ore 19.30

per ragazzi

Silvia Scotti YAKOUBA E IL LEONE

Yakouba e il leone è una storia di iniziazione che trae i suoi riferimenti dalla cultura Masai e si allarga nello sforzo di raccontare gli ostacoli che si incontrano nel percorso per diventare grandi. Yakouba è uno dei ragazzi del villaggio. Per diventare guerriero il clan degli anziani gli affida una prova: deve cercare un leone e lottare con lui. “Non saranno né la lancia né i sassi a renderti più forte del leone, sarà il tuo coraggio a fare la differenza”, sono le parole del nonno sussurrate al giovane nipote. Nel buio della foresta Yakouba incontra un leone ferito, può ucciderlo e diventare guerriero agli occhi dei compagni, o accettare il patto di alleanza che l’animale gli propone.

venerdì 23 luglio ore 21.30

Tratti nel cuore (dedicato a Guido Leotta e Giovanni Nadiani) – in collaborazione con Bottega Bertaccini Faenza

Denis Campitelli FAT JAZZ dalle poesie e dai racconti di Giovanni Nadiani

Storie brevi, ambientate nella Romagna di oggi, interpretate come un assolo jazz. Un’antropologia mutante raccontata in lingua italiana e in dialetto. Personaggi di mezza età della provincia romagnola, spaesati nel presente tele-pubblicitario, dove si mastica l’anglo-italiano come un chewing-gum. Un mondo illuso da luccicanti promesse di felicità, immerso in un abbandono sconsolato. Nadiani, poeta dell’oralità, osservava questa sofferta contemporaneità raccontandola con il filtro di un’ironia amara, a tratti davvero comica, com’è tipico del linguaggio dialettale.

venerdì 30 luglio ore 21.30

Teatro Due Mondi ROSSINI FLAMBÉ. Opera buffa in cucina

Spettacolo per grandi e piccoli che racconta dell’Italia e dei suoi sapori e suoni, che porta allo scoperto la passione verso la vita e i suoi piaceri come tratto caratteristico della nostra cultura popolare. Pensiamo alla cucina come luogo di convivialità per eccellenza e al teatro e alla musica come spazi di condivisione di

storie e emozioni. C’è quindi gioia nel condire con risate e meraviglia ogni scena dello spettacolo, c’è felicità perché torniamo a incontrare di nuovo il pubblico. Partendo dalle sonorità dell’opera buffa, Antonella Talamonti, collaboratrice storica di Giovanna Marini, ha composto per questo lavoro musiche e arrangiamenti originali che si alternano alle Ouverture rossiniane più famose e che raccontano di passioni e contrasti in cucina.

giovedì 12 agosto ore 21.30

Teatro degli Acerbi SOLDATO MULO VA ALLA GUERRA

Durante la Prima Guerra Mondiale accanto agli uomini ha combattuto un esercito di animali. Muli, asini, buoi, cavalli, piccioni vennero utilizzati per le azioni belliche, per lo spostamento di reparti e materiali, per le comunicazioni e il sostentamento delle truppe. E le testimonianze degli uomini al fronte ci parlano anche di convivenze con altri animali meno desiderabili: i topi che invadevano le trincee, pulci e pidocchi che infestavano le vesti e i giacigli. Giuseppe Zabert, classe 1897, figlio di mezzadri, parte da Valfenera per andare a servire la Patria al fronte. A lui si chiede di faticare la giornata e di obbedire, proprio come ad un mulo sotto il basto, di sopravvivere a qualunque costo, strisciando nel fango, profittando della morte dei compagni, proprio come farebbe un ratto.

domenica 29 agosto ore 21.30

Collettivo lunAzione IL COLLOQUIO

Il Colloquio prende ispirazione dal sistema di ammissione ai colloqui periodici con i detenuti presso il carcere di Poggioreale, Napoli. Tre donne attendono stancamente l’inizio degli incontri con i parenti. Portano oggetti da recapitare all’interno, una di loro è incinta. In maniera differente, desiderano l’accesso al luogo che per ognuna custodisce un legame. In qualche modo la reclusione viene condivisa all’esterno dai condannati e per le tre donne, che se ne fanno carico, coincide con la stessa esistenza: i ruoli maschili si sovrappongono alle vite di ciascuna, ripercuotendosi fisicamente sul corpo, sui comportamenti, sulla psiche. Nella loro realtà, la detenzione è una fatalità vicina – come la morte, – che deturpa l’animo di chi resta. Spettacolo Vincitore Premio Scenario Periferie 2019.

La Casa del Teatro si trova in via Oberdan 7/A a Faenza. I posti sono limitati, prenotazione obbligatoria sul sito www.teatroduemondi.it/appuntamenti) o allo 0546.622999 (il giorno dello spettacolo al 331.1211765 ) | info@teatroduemondi.it | www.teatroduemondi.it