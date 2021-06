Passogatto di Lugo. In arrivo un pomeriggio musicale tutto al femminile

Domenica 27 giugno alle 16.30 a Passogatto di Lugo un pomeriggio musicale tutto al femminile in compagnia delle “Femme Folk”, che si esibiranno all’aperto in via Passogatto 16.

La band nasce dall’incontro di quattro donne con storie, gusti e formazioni diverse, che però hanno in comune il desiderio di reinventarsi ed esprimere la propria creatività femminile attraverso la musica. Il repertorio del gruppo si ispira prevalentemente alla musica popolare francese, che viene però influenzata da incursioni divertenti e inaspettate di stampo classico, jazz e rock, creando un mix di generi diversi, ma intrecciati tra loro.

L’ingresso all’evento sarà ad offerta libera; l’evento si svolge nel rispetto delle normative anti Covid-19 attualmente vigenti. Per ulteriori informazioni sull’evento contattare il numero 333 2513259 oppure visitare il sito www.passogatto.it. L’iniziativa è organizzata dal gruppo del circolo Arci per la valorizzazione di Passogatto e del suo territorio, con il patrocinio del Comune di Lugo.