Ravenna. Musica & Spirito, l’orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco propone la musica di Georg Friedrich Haendel 

Domenica 27 giugno, con il patrocinio del Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura e grazie alla collaborazione con la Capit di Ravenna, del Centro Dantesco dei Frati Minori Conventurali di Ravenna e della Cooperativa Mosaici Sonori, i solisti, il coro e l’orchestra della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco torneranno per dare vita alla terza serata della rassegna Musica&Spirito. Finalmente, dopo l’assenza necessaria per seguire i protocolli sanitari, anche il coro potrà rientrare in scena.

Voci e strumenti proporranno un repertorio costituito interamente dalla musica di Georg Friedrich Haendel e sapranno accompagnare il pubblico in un percorso tra i motivi dell’epoca barocca. Con lo spuntare delle prime stelle, alle 21.15, l’intera Basilica si trasformerà nel palcoscenico in cui verranno eseguiti i componimenti del primo concerto monografico. Una selezione di opere in grado di combinare armonia e spiritualità. I musicisti offriranno la possibilità di ascoltare: “All we, like sheep” e “He trusted in God” tratti dall’oratorio “Messia”; l’aria “Tu del Ciel Ministro eletto”, l’aria “Oh, I had I Jubal’s lyre”. E poi ancora le arie: “Let festal joy” e “But who may abide”.

“Tu del ciel ministro eletto/ Non vedrai più nel mio petto/ Voglia infida o vano ardor”. Ma non finisce qui: il corpo musicale continuerà a deliziare gli spettatori con altri brani tratti dall’enorme produzione di questo gigante del barocco. Protagonisti della serata saranno Giampiero Montalti e Enrico Gramigna ai violini, Elisa Nanni alla viola, Piergiorgio Anzelmo al violoncello, Piero Ravaioli al contrabbasso, Luigi Lidonnici e Ilaria de Maximy agli oboi e Franco Ugolini all’organo. Elisa Stinchi, Annarita Venieri, Carla Milani, Lorenzo Bellagamba e le voci degli altri soprani, contralti, bassi e tenori si uniranno ai temi strumentali e creeranno un’atmosfera ibrida: tra astratto e concreto. Tra cielo e terra. Sotto la guida del Direttore Giuliano Amadei e grazie ai momenti di riflessione a cura di Padre Ivo Laurentini, si avrà l’impressione di immergersi in una dimensione tanto reale quanto trasognata. Dalle 21.15 in poi, complici l’ambientazione suggestiva e l’incanto del crepuscolo, ci si potrà calare nella spiritualità e nel senso di pace assoluta che ne deriva.