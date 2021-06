Al Teatro Goldoni di Bagnacavallo arriva la comicità di Gabriele Cirilli con “Mi piace… di più”

Al Teatro Goldoni di Bagnacavallo arriva, martedì 29 e mercoledì 30 giugno alle ore 21, la travolgente comicità di Gabriele Cirilli con Mi piace… di più, uno spettacolo diverso ad ogni rappresentazione che si costruisce nel tempo, si perfeziona replica dopo replica come fosse un continuo debutto, in una prova d’attore che Gabriele non disattende mai.

Mi piace… di più si dipana attraverso il backup del cellulare di Gabriele. Scorrono velocemente delle immagini che danno spunto per parlare di cose, di persone, di avvenimenti, vissuti o immaginati con un ritmo veloce e piacevole. Il filo conduttore dello spettacolo è la risata, che si diffonde contagiando immancabilmente anche lo spettatore più scettico e serio.

Il coinvolgimento è totale anche perché chi può rimanere indifferente a un “Mi piace”. Continuamente apprezziamo o siamo apprezzati, giudichiamo e veniamo giudicati. “Mi piace” è la parola chiave della nostra esistenza! Se piaci o ti piace è fatta!

“Mi piace il palcoscenico, il rumore delle assi di legno che cigolano sotto i miei passi. Mi piace il momento in cui sto per entrare in scena, in cui il panico si mescola con la scarica elettrica della sfida che sto per affrontare. Mi piace il calore dell’applauso, e soprattutto lo scoppio della risata che consacra ogni goccia di sudore e mi fa sentire al settimo cielo. Questo spettacolo è lo show col quale riesco ad abbracciare il pubblico fino a portarlo in camerino da me soddisfatto, appagato, stupito, colpito, ammirato, basito, sorridente, insomma ‘guarito’ per un po’ dalla quotidianità che non è sempre così divertente. Mi piace sentire a fine spettacolo ‘che bello, mi sono divertito tantissimo. Ho riso per due ore’. E questo, devo dire, è la cosa che mi piace… di più!”.



