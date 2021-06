Tante richieste per la summer school La Piazza Universale: prorogato termine di iscrizione

Sono già numerose le iscrizioni pervenute per partecipare alla prestigiosa summer school La Piazza Universale, promossa dal Comune di Bagnacavallo e guidata da un comitato scientifico presieduto dal professor Carlo Ossola, presidente del Comitato nazionale per la celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

Dal momento in cui in questi giorni stanno giungendo diverse richieste di informazioni, per lasciare a tutti il tempo di contattare la segreteria organizzativa e formalizzare l’iscrizione il termine è posticipato dal 30 giugno al 10 luglio. La summer school, esperienza formativa di alta specializzazione, si svolgerà dal 30 agosto al 5 settembre e sarà dedicata a Dante il giusto. Prevede due formule, una residenziale presso l’Albergo Antico Convento San Francesco e una non residenziale, con la sola frequenza alle attività di formazione. È rivolta a studenti e dottorandi in discipline giuridiche, umanistiche e filosofiche. Sono attesi docenti da importanti università italiane ed europee (Portogallo, Germania, Svizzera). Saranno inoltre previsti momenti di incontro con la città di Bagnacavallo e le sue istituzioni culturali.

Questi i docenti che hanno già dato la loro adesione: Domenico De Martino (Università di Pavia), Diana Di Segni (Università di Colonia), Irina Emelianova (Università della Svizzera Italiana), Valerio Gigliotti (Università di Torino), Paolo Heritier (Università del Piemonte Orientale), Giacomo Jori (Università della Svizzera Italiana), Andreas Kablitz (Università di Colonia, Petrarca Institut), Alberto Manguel (Centro de Estudos da Història da Leitura, Lisbona), Giovanni Rossi (Università di Verona).

La presentazione è visibile sul canale YouTube del Comune di Bagnacavallo al link www.youtube.com/watch?v=RBDSNlwL6fs. L’iniziativa si avvale del prezioso contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e del patrocinio di Regione Emilia-Romagna e Comune di Ravenna e delle Università di Torino e Pavia, nonché della collaborazione del Festival Dante2021.

La formula residenziale ha un costo di 300 euro (con ospitalità in camera multiplia), quella non residenziale di 150 euro.

Per informazioni e iscrizioni: summerschoolbagnacavallo@gmail.com; FB @summerschoolbagnacavallo.