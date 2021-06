Bagnacavallo al Cinema, tutti gli appuntamenti della settimana

È una settimana, quella appena cominciata, di appuntamenti imperdibili per la rassegna Bagnacavallo al Cinema presso l’arena delle Cappuccine. Martedì 29 giugno verrà proiettato in versione originale con sottotitoli in italiano In the mood for love di Wong Kar-Wai. Ambientato a Hong Kong nel 1962, il film narra di due famiglie che si trasferiscono lo stesso giorno in due appartamenti contigui. Le loro vite iniziano ad intrecciarsi intimamente…

Il capolavoro del cinema asiatico viene riproposto a oltre vent’anni dalla sua uscita in versione restaurata. Mercoledì 30, per la rassegna Accadde domani organizzata in collaborazione con la Fice (Federazione Italiana Cinema d’Essai) Emilia-Romagna, l’arena di Bagnacavallo ospiterà il regista Domenico Ciolfi in occasione della proiezione del suo film Il caso Pantani, dedicato alla vicenda del campione di ciclismo.

Il mese di luglio comincerà poi giovedì 1 con Cosa sarà di Francesco Bruni per proseguire venerdì 2 luglio con Corpus Christi di Jan Komasa e sabato 3 con Due di Filippo Meneghetti. La settimana cinematografica si chiuderà domenica 4 luglio con il celebre Crudelia di Craig Gillespie con Emma Stone e Emma Thompson (in replica lunedì 5).

Si consiglia la prenotazione, possibile unicamente al telefono o via WhatsApp. Proiezioni alle 21.30; apertura biglietteria alle 20.45. L’arena delle Cappuccine si trova in via Berti 6.

Prezzi: intero 6 euro; ridotto 5 euro; abbonamento: 10 spettacoli 40 euro. Le proiezioni della rassegna, gestita dal Cinecircolo FuoriQuadro per il Comune, proseguiranno poi ogni sera fino a settembre. Quest’anno l’arena di Bagnacavallo si presenta notevolmente rinnovata, con 300 poltroncine con braccioli che sostituiscono le vecchie sedute.

Per informazioni e prenotazioni: 351 8443876 (dalle 16 alle 19); cinemabagnacavallo@gmail.com; www.arenabagnacavallo.it.