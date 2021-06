Jazz Marching Band nelle vie del centro di Ravenna

Sarà una sorta di apertura ufficiale delle serate estive nel centro storico di Ravenna, ma soprattutto sarà quel segnale forte che tutti attendevano da settimane per poter dire “finalmente si torna alla vita”. Dopo i primi appuntamenti e gli annunci delle prime iniziative, ecco un evento che rappresenterà la ripartenza, a pochi giorni dal via dei saldi estivi ed anche dalle iniziative proposte dal Comune di Ravenna nell’ambito dei Ravenna Bella di Sera, come Mosaico di Notte e le visite guidate.

Mercoledì 30 Giugno il Comitato Spasso in Ravenna, realtà che opera per la promozione commerciale del centro su iniziativa di Confesercenti, Confcommercio, Confartigianato e CNA, ha organizzato una serata di musica e divertimento che coinvolgerà tutto il cuore della città. Le vie di Ravenna si animeranno con la musica, le note e le sonorità della “Jazz Marching Band” un ensemble estemporaneo di professionisti di musica Jazz che percorrerà le strade della città dalle ore 21.00. Un sound unico per una serata unica, da vivere nel centro storico di Ravenna come regalo per tutti coloro che mercoledì sceglieranno di trascorrere qualche ora nel cuore della città.

Nel rispetto della normativa anti Covid-19 in vigore, l’evento si svolgerà a tappe, senza corteo itinerante, con sessioni musicali da circa dieci minuti. Partenza e prima tappa da Porta Adriana. A seguire: incrocio via Cavour-via Argentario; via Salara; via Ponte Marino; piazza A. Costa; piazza del Popolo; via C. Ricci lato via Mariani; ultima tappa in piazza S. Francesco. La band sarà formata da 7 musicisti, riuniti su iniziativa di Alessandro Scala e pronti a far divertire tutti coloro che vorranno trascorrere la serata in centro. Questi i componenti: Marco “Benny” Pretolani (sax tenore, cembalo), Alessandro Scala (sax tenore, soprano, shaker), Andrea Guerrini (tromba), Federico “Tax” Tassani (trombone), Luciano Corcelli (bajo), Gian Franco Verdini (sousaphone), Pasquale “Pako” Montuori (rullante e oggetti).

Le iniziative e le idee per animare e caratterizzare il centro di Ravenna non si esauriranno il 30 giugno. Anzi, sarà questa la data di avvio di numerosi altri progetti e manifestazioni. Già dallo stesso mercoledì partirà infatti anche “Via Salara… Bella di Sera”, un progetto di via ideato dagli operatori dell’omonima strada che punta a dare una nuova connotazione alla via come piccolo salotto estivo grazie a due postazioni temporanee di somministrazione con il carrettino dei gelati di Sbrino e la spillatrice di birra del Sedicibar. Entrambe le postazioni saranno corredate da tavolini nelle immediate vicinanze, senza però creare intralcio alla viabilità né dover richiedere la chiusura della strada. L’iniziativa proseguirà ogni mercoledì e venerdì sera sino a fine luglio.

Giovedì 1° Luglio invece in Piazza A. Costa tornerà “Note di Sapore”, rassegna di aperitivi e cene in musica promosse dal Mercato Coperto in collaborazione con Costa Cafè. In questo caso l’appuntamento sarà replicato ogni martedì e giovedì fino alla fine di luglio con due eccezioni in occasione della Festa di S. Apollinare del 23 e della Pink Week del 30 luglio.