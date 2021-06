Estate di Raoul. Il 2 luglio Cervia ospita l’anteprima di Balamondo World Music Festival 2021

Venerdì 2 luglio alle ore 21 a Cervia in Piazza Garibaldi arriva il Balamondo World Music Festival con Mirko Casadei POPular Folk Orchestra ci sono Roy Paci e Daniele di Bonventura; in apertura di serata il giornalista RAI Giorgio Verdelli presenta ‘Unici’ La dinastia del Lisco. In piazza verrà allestita una mostra fotografica con scatti inediti di Raoul Casadei a cura di Mirna Casadei.

Torna il Balamondo, nel segno di Raoul Casadei la Romagna incontra il mondo, una lunga estate per la Mirko Casadei POPular Folk Orchestra che suonerà insieme ad esponenti rappresentativi della nuova musica internazionale. Uno scambio di suoni che fa del Liscio una vita italiana alla world music, un percorso, quello del Balamondo, che passerà da importanti anteprime e culminerà dall’1 al 5 Settembre a Rimini.

Tra gli ospiti internazionali delle diverse tappe del festival ci sono dalla Polonia Volosi, un quintetto d’archi dal virtuosismo sorprendente, dalla Asturie Spagna Hevia il piper internazionale inventore della cornamusa elettronica, dall’Ungheria Söndörgò tra i massimi esponenti della musica della Tamburitza, Dalla Romania Nadara Gipsy Band con le sue melodie zingare, dall’Italia Nrg Bridges con Gianluigi Trovesi, Adalberto Ferrari, Andrea Ferrari raccontano il peculiare incontro tra mondi musicali paralleli, il Jazz made in Italy di Fabrizio Bosso, atmosfere Cubane con Sorah Rionda e Ernesttico tra tradizione e innovazione. Tutto il programma completo sul sito www.balamondo.it.

Linguaggi diversi, mondi lontani, relazioni possibili, quelle messe in scena dalla Mirko Casadei POPular Folk Orchestra, che, in una lunga estate omaggio al genio di Raoul Casadei, racconta il segno identitario di una Romagna dove la musica continua ad essere occasione di incontro, condivisione, scambio. E Mirko Casadei continua ad immaginare questo suono come uno spazio di ricerca e di sperimentazione, rinnovando il senso del Liscio come musica dove i ‘mondi collidono’.

“Da sempre – dichiara l’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini – la musica e il ballo contribuiscono a formare l’identità di un territorio. Tutto questo, per questa terra, ha un nome: la musica e il ballo liscio. Allo stesso tempo, sia la musica che le diverse forme di danza e ballo, sono potenti strumenti di dialogo con tutti i popoli del mondo perché, questi suoni e linguaggi, sono preziose occasioni per gettare ‘ponti’ tra popoli e differenti culture. In questo contesto, in un anno particolarmente difficile a causa della pandemia, il ‘Balamondo Music Festival’ è un evento importante che rilancia lo spirito accogliente e più genuino di questa terra”.

Ad iniziare dalla prima data di questa “ESTATE DI RAOUL”, così si chiama il tour estivo di Mirko Casadei, quella del 2 luglio a Cervia in piazza Garibaldi quando Mirko sarà affiancato da due personalità di spicco della musica di fusione che passa per il jazz e il funk. Con lui sul palco ci sarà Roy Paci, trombettista di avant jazz, al fianco di grandi personalità del pop nazionale e il jazzista Daniele di Bonaventura, raffinato interprete del jazz che incontra la sensualità latina. In apertura di serata il giornalista RAI Giorgio Verdelli racconterà la realizzazione di ‘Unici’ La dinastia del liscio, il programma dedicato a Raoul Casadei, insieme agli artisti che hanno accompagnato la sua carriera, come il trombettista e cantante Renzo Vallicelli e Luana Babini, la cantante più rappresentativa del liscio tra gli anni ’70 e ’80. Nella piazza verrà allestita una mostra fotografica di foto inedite di Raoul Casadei, a cura di Mirna Casadei. L’ingresso allo spettacolo è gratuito, per informazioni e prenotazioni Cervia turismo tel 054472424 info@cerviaturismo.it.

“È un piacere e un onore ospitare a Cervia la prima serata del Balamondo World Music Festival, ideata e condotta da Mirko Casadei, figlio del compianto Raoul – ha dichiarato Michela Brunelli, assessora a Sport, Attività produttive e demanio, Eventi, Pari opportunità, Pace e Cooperazione internazionale, del Comune di Cervia -. Una manifestazione che quest’anno non poteva non essere dedicata proprio al papà, che, continuando la tradizione dello zio Secondo ha divulgato nel mondo la cultura folcloristica popolare e la tradizione della musica e del ballo romagnolo. Il Festival vuole unire le culture della nostra terra in un messaggio importante di relazione, scambio, ma soprattutto di unione e di accoglienza attraverso un linguaggio universale, quello della musica, che unisce persone e popoli, un messaggio a noi particolarmente caro”.

Il 15 agosto Raoul verrà celebrato, nel giorno del suo compleanno con una grande festa sul Viale delle Nazioni, la strada che divide Cesenatico da Gatteo Mare, dove il musicista abitava e dove adesso ci sono le luminarie con il testo di Romagna Capitale, una delle canzoni simbolo del liscio.