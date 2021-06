Mostra “Conchiglie e capanni”: alla scoperta delle conchiglie del mare Adriatico

Le conchiglie sono una compagnia piccola ma quotidiana di chiunque passeggi in riva al mare, sul bagnasciuga. Eppure di esse si conosce relativamente poco: nonostante abbiano avuto – e abbiano tuttora – un ruolo importante in molteplici campi della vita umana, fin dagli albori della storia. Le ritroviamo nell’arte e nell’architettura, nella filatelia e nella numismatica, nella moda e perfino nei riti di molte religioni tribali.

Per conoscere meglio questo affascinante mondo, e raccontare a grandi e piccini come si possono raccogliere, conservare e riconoscere le nostre conchiglie, Casalborsetti ospita – dall’1 luglio fino a metà agosto – la mostra “Conchiglie e capanni”, all’interno della sede Auser-Scuola Viva (aperta nelle serate di venerdì, sabato e domenica, dalle 21 alle 23).

L’iniziativa è opera di Delio Mancini, in collaborazione con Giorgio Lazzari, esperto malacologo.

Ravennate, di professione grafico, da sempre appassionato di conchiglie, Mancini è oggi anche protagonista di una serie di laboratori estivi per bambini e ragazzi che caratterizzeranno l’estate sui lidi romagnoli, sempre a tema conchiglie. Autore lo scorso anno di un “atlante” illustrato (che in parte anticipa i temi della mostra), curato sempre assieme a Lazzari, Mancini porta al grande pubblico il suo entusiasmo di collezionista – a casa possiede circa 350 specie diverse di conchiglie dell’alto Adriatico – in maniera assolutamente semplice e divulgativa. Visitate la mostra, e vi si aprirà un mondo nuovo…

Info mostra: 351 5959667