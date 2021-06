Pinarella Summer Social Time: in centinaia per gli youtuber più famosi della rete. Tutti i prossimi appuntamenti

Grande riscontro e successo per il primo week end #pinarella summer social time. Ottimi riscontri sia in termini di partecipazione che di risonanza social.

Sabato 26 giugno sono stati conteggiati 600 ingressi in arena di Piazzale Moneta per gli autografi di AKA 7even e l’anteprima del web show di Matt&Bise, la coppia storica di Youtube che ha portato in scena il meglio del suo ultimo format social. Aka ha firmato oltre 300 CD.

Matt&Bise hanno regalato circa 200 magliette Marlù e hanno sfidato i fan in challenge sul toro meccanico posizionato nel parco. Per il firmacopie ci sono state famiglie che sono arrivate da Brescia, Modena, Bologna e dalle Marche.

Grandissimo successo anche per sabato 27 giugno durante il quale sono stati registrati oltre 900 ingressi in arena diluiti in due momenti, ma al mattino alle 4.30 di mattina c’erano già i primi fan in fila.

La Sabri, la yotuber più famosa di Italia, in compagnia di Pikapalindromo “Pika”, ha intrattenuto il pubblico con gag e giochi. Hanno lanciato il loro nuovo live show e portato, in anteprima nazionale, la loro nuova collezione di merchandising, che è andata letteralmente a ruba. Diversi fan sono giunti da Svizzera e Calabria, per citare i più lontani, Fan Club da Roma, Milano e Veneto.

“Un grandissimo successo che conferma l’interesse dei giovani verso questo tipo di iniziative – dichiara l’assessora Michela Brunelli -. I ragazzi sono parte importante dei nostri ospiti, che vogliamo avere sempre di più con noi in un turismo fatto di sano divertimento da condividere con tutta la famiglia in tranquillità. Ringrazio gli organizzatori per il loro impegno. So che hanno ricevuto anche i complimenti da Sony e Mediaworld per l’ottima l’organizzazione e anche per questo mi complimento con loro”.

L’iniziativa, dedicata ai più giovani continuerà in agosto. Questo il programma:

20 agosto ore 21.00 – Valeria Vedovatti

L’influencer che sta facendo impazzire le ragazzine di tutta Italia commenterà il suo nuovo libro (Edito da Rizzoli – in uscita il 15 giugno)

21 agosto ore 21.00 – #BeViral

Il primo festival italiano dedicato alla musica virale. Saranno presenti cantanti emergenti e affermati sulle piattaforme social

22 agosto ore 15.00-Riccardo Aldighieri, Elena Sofia Picone, Roberta Zacchero

Un talk show con le star di TikTok. Temi: social network, opportunità, problemi, diversità, bullismo. Direzione artistica di Andrea Prada – Gruppo Euforika.

Tutti gli eventi si svolgeranno nel massimo rispetto dei protocolli vigenti in termini di sicurezza anche legati alla emergenza sanitaria.