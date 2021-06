Strade Blu compie 20 anni: ecco il cartellone del 2021. Si parte il 2 luglio da Massa Lombarda con Giacomo Toni

Venti anni di Strade Blu. Anni di molti chilometri fatti, di grandi distanze percorse, e anche di qualche curva a gomito. Specie in queste ultime due complicate stagioni. Eppure proprio al ventesimo anno si ritorna ad accelerare, e si ritorna a farlo con il proprio nome. Un’edizione che non ha ancora il passo “internazionale” degli anni più luminosi, ma che di certo riprende un filo, riallaccia legami, riprende discorsi. E che dell’anno passato, quello tutto dedicato alla scena locale, quello di “Assembramenti”, salva un’idea: quello che far risuonare il mondo a casa propria, e casa propria nel mondo, siano due facce della stessa moneta. Una moneta da spendere, ancora.

Quest’anno Strade Blu si concentra sul mestiere del musicista. Fare concerti, fare dischi. Cose in presenza, cose vive in mezzo ad altra gente viva. Musica presente al suo tempo, compresente ai suoi simili. “Nel predisporre il calendario abbiamo scelto vecchi e nuovi amici con un disco in uscita, fresco, amici e colleghi che hanno avuto la forza e il coraggio di gettare un seme nuovo in questo anno e mezzo di deserto. – spiega il direttore artistico Antonio Gramentieri – Musica da sostenere. Fisicamente. Il tutto rinforzando la collaborazione con i nostri due partner romagnoli in carne, ossa, nastro e valvole. Lo studio/etichetta/laboratorio L’Amor Mio Non Muore, di Carpena, e la Lombardi Amplificazioni di Castrocaro”.

In programma ci sono le canzoni di un’America ritrovata, con John Murry, fresco di un disco meraviglioso, e poi con Chris Cacavas e con Chris Eckman, anche loro con le loro nuove uscite. Ritornano i Ceramic Dog di Marc Ribot, anche loro con un lavoro nuovo in piattaforma di lancio. Ci sono Giacomo Toni, Don Antonio e Giulio Cantore a presentare le loro nuove canzoni, composte a spasso per il mondo, ma con un cuore romagnolo. Ci sono i blues (entrambi su dischi in uscita) di Paolo Bonfanti e J Sintoni. Ci sono le parole intorno alla musica di Emidio Clementi (in collaborazione con Gagarin), di Flavio Brighenti, e il film sperimentale di Ian Svenonious, un vero outsider. Torna Sam Paglia con Chicco Montefiori, ci saranno Francesco Moneti e Gianluca Spirito dei Modena City Ramblers, arriva la chitarra classica di Donato D’Antonio in un viaggio dall’800 al futuro, ospitiamo Nuove Consonanze con un progetto fra Morricone e Wenders.

Calendario

Venerdì 2 Luglio – dalle 19.30 – Massa Lombarda – Piazza Matteotti – ESTATE ANALOGICA/APERITIVO DI UN DISCO – GIACOMO TONI presenta “Ballate di Ferro” con Roberto Villa, Nicola Peruch, Vince Vallicelli, Pepe Medri e molti altri. Toni al tramonto, con gli amici, ad alzare i calici per un disco nuovo, in anteprima, aspettando che rotoli ancora il pallone, e tutta la vita dietro al pallone, e alla musica.

Domenica 4 Luglio – ore 16.30 – Modigliana – Azienda Forestale Montebello – FRANCESCO FRY MONETI | GIANLUCA SPIRITO – Inaugurazione progetto “Sentieri AgroUrbani”. Due Ramblers di Modena City per riprendere il filo dei folklori in mezzo alla natura, diversi sentieri e una sola direzione.

Venerdì 16 Luglio – ore 21.30 – Brisighella – Anfiteatro Spada – MARC RIBOT – CERAMIC DOG “HOPE” – Ingresso € 10,00 – Riportare New York dentro Strade Blu con Ribot e gli altri due del cane ceramico è un grande onore.

Giovedì 22 Luglio – ore 21.30 – Faenza – Piazza Nenni – DON ANTONIO ne “La Bella Stagione”. Don Antonio ricomincia dalle canzoni. La Bella Stagione sul palco, con tutta la banda. Nuovi percorsi, nuove direzioni, strade da scoprire.

Mercoledì 28 Luglio – ore 21.30 – Faenza – Museo Carlo Zauli – GIULIO CANTORE presenta “Pane – Di casa e altre avventure”. Giulio, la chitarra e le storie. La musica d’autore concreta di un artista che sa costruire gli strumenti prima ancora delle canzoni.

Giovedì 29 Luglio – ore 21.30 – Modigliana – Giardino delle Albe – DONATO D’ANTONIO – “IN BILICO” con Vanni Montanari, Roberto Noferini in collaborazione con Associazione Albe. D’Antonio passa dall’800 al futuro dei suoni, sempre sulla sua elegante navicella spaziale a sei corde. Classiche.

Giovedì 5 Agosto – ore 21.00 – Alfonsine – Giardino della Biblioteca – CHRIS CACAVAS feat. Stephen Guardigli in collaborazione con Pensiero, narrazione e voce. Cacavas, dai Green on Red ai Dream Syndicate, Cacavas che compie sessant’anni e canta le canzoni di una vita.

Sabato 7 Agosto – ore 21.30 – Brisighella – Anfiteatro Spada – NUOVE CONSONANZE – Viaggio ai confini di Morricone in collaborazione con Calici sotto i Tre Colli: le Stelle del Borgo. Da Morricone a Wenders, la musica che sa disegnare lo spazio, rivissuta come in un’avventura. Con le letture scelte di Giulia Perelli a legare il racconto.

Giovedì 12 Agosto – ore 21.00 – Fusignano – Parco Piancastelli – PAOLO BONFANTI / J SINTONI – Due concerti in uno. I nuovi blues cantati da Paolo Bonfanti, sempre elastico e imprevedibile e da J Sintoni che riattacca la spina elettrica.

Mercoledì 18 agosto – ore 21.00 – Modigliana – Piazza Matteotti – “IO, FABRIZIO E IL CIOCORÌ” – De Andrè, un ritratto di prima mano da un’idea di Flavio Brighenti | regia: Carmen Giardina.

Domenica 22 Agosto – ore 18.00 – Brisighella – Cava Marana – STAGIONI DI FERRO con Giacomo Toni e Don Antonio in collaborazione con Scuola di Musica Sarti e L’Amor Mio Non Muore. Ospiti della Scuola di Musica Sarti di Faenza, Don Antonio e Giacomo Toni all’ora dell’aperitivo incrociano suggestioni e repertori e nuovi dischi in una cornice incredibile. Con una bella banda.

Martedì 24 agosto – ore 21.00 – Modigliana – Piazza Pretorio – SAM PAGLIA meets CHICCO MONTEFIORI, again… – L’exotica romagnola che ha fatto ancheggiare il mondo, insieme sul palco per un viaggio fra colonne sonore e ballabili improbabili. Sam con la band, Chicco senza cocktail ma ben shakerato.

Venerdì 27 agosto – ore 21.00 – Faenza – Museo Carlo Zauli – JOHN MURRY – The Stars Are Gods Bullet Holes – L’ultimo grande outsider della musica americana, con un disco meraviglioso appena uscito e un nove su Uncut. Con una voce e delle storie da ricordare, a lungo.

Venerdì 3 Settembre – ore 21.00 – Bagnacavallo – Albergo Antico Convento San Francesco – IAN SVENONIUS/ALEXANDRA CABRAL – “The lost record”. Una performance fra musica e cinema, l’anteprima di un film, le parole e la voce di uno che sa ancora dare significato profondo alla parola “underground”.

Sabato 4 Settembre – ore 21.00 – Fusignano – Parco Piancastelli – CHRIS ECKMAN feat Žiga Golob e Blaž Celarec. Americano di Slovenia, da tempo, dopo le glorie dei Walkabouts, Chris riporta le sue canzoni alle nostre latitudini. Con tutto il senso di vecchi e nuovi confini dentro.